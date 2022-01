Kim Kardashian se harta de las tonterías de Kanye West

Se lo ha ganado a pulso. Porque Kim Kardashian en ningún momento ha intervenido ni hecho nada públicamente cuando Ye, también conocido como Kanye West, comenzó a salir con varias modelos e influencers (como Irina Shayk o Vinetria) tras su divorcio. Pero desde que es notorio y vox pópuli que la empresaria está en una relación con el humorista Pete Davidson, el rapero ha cambiado el discurso: de querer que ella regresase "corriendo" a sus brazos como entonó en un concierto a querer "patearle el culo" al cómico en su última canción.

Kimberly ha dejado claro durante estos meses, por palabra y por acto, que su idea es la de tener una relación cordial y constructiva con su exmarido por el bien de sus cuatro niños, North, Psalm, Chicago y Saint. Sin embargo, las últimas salidas de tono del músico no le han sentado nada bien, comenzando por haberse comprado justo la casa frente a la suya y terminando con la que le lío ante todos sus seguidores el pasado fin de semana.

La más mediática de las Kardashian acabó "disgustada" al no entender que Ye dijese a sus fans que ella no le estaba permitiendo ver a su hija Chicago en su cuarto cumpleaños por no haberle dicho dónde se celebraba la fiesta. Una polémica que se resolvió rapidísimo y que acabó con el rapero hablando tranquilamente con su exsuegra, Kris Jenner, en la celebración.

Esta falta de estabilidad para ella y para sus hijos ha acabado por desesperar a Kim Kardashian según ha explicado una fuente a Entertainment Tonight. "Kim está muy abrumada y, sobre todo, molesta con las últimas tonterías y berrinches de Kanye. Su máxima prioridad es, como siempre ha sido, la de proteger a sus hijos", destaca la informante.

"Su objetivo es poder forjar con Kanye una relación saludable y de co-paternidad, en la que ambos se involucren en igualdad de condiciones. Porque Kim siempre tuvo una relación muy estrecha con su propio padre incluso después de que este y madre, Kris, se divorciasen. Ella quiere recrear esa misma dinámica con los suyos", certifica la fuente, con cierto desánimo de la influencer por cómo, contrariamente a esto, se está comportando Kanye.