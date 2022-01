Kanye West y su novia, Julia Fox, repiten el 'look demin' icónico de Justin Timberlake y Britney Spears

La Semana de la Moda Masculina de París ya ha comenzado y muchas caras conocidas acuden a los desfiles de las colecciones de los principales diseñadores para la próxima temporada. Entre ellos, Kanye West (que ahora se hace llamar solamente Ye) y Julia Fox han sido algunos de los que se dejaron ver, ya que el pasado domingo acudieron al desfile con el que Kenzo presentaba su colección de otoño/invierno 2022/2023 para hombre.

El rapero y la actriz se han convertido en inseparables y desde que Kanye le renovó todo el armario en la segunda cita, el cantante controla todo lo que lleva la pareja en sus apariciones públicas.

Para el evento de Kenzo, West y Fox aparecieron conjuntados con un total look demin, al más puro estilo Britney Spears y Justin Timberlake en la alfombra roja de los premios MTV Video Music Awards en 2001.

El músico Kanye West está empujando a la sucesora de Kim Kardashian por todo París, de un desfile de moda a otro y feliz de recibir tanta atención mediática. Para el desfile de Kenzo, la pareja apostó por la tela vaquera, una de las tendencias de la temporada.

El cantante lució una chaqueta vaquera y pantalones a juego, junto con un par de botas negras, guantes y gafas de sol. Por su parte, la actriz de 31 años lució una chaqueta cropped del mismo material con pechos cónicos de Schiaparelli, vaqueros del director artístico de la misma casa, Daniel Roseberry, un par de botas vaqueras y todo complementado con guantes negros.

Esta original elección estilística recuerda a la escogida por Britney y Justin en la alfombra roja de los American Music Awards. Para aquella ocasión, la cantante de Baby One More Time apareció con un vestido largo tipo bustier en patchwork vaquero, rematado con un cinturón enjoyado y complementado por una bolsa del mismo material. Su pareja en ese momento, Justin Timberlake, estaba vestido con un total look compuesto por un traje de chaqueta, pantalones y sombrero vaqueros.

Esta nueva tendencia rescatada de los 2000 vuelve a nacer en las redes sociales, donde las influencers del momento inundan la plataforma con looks repletos de tejido vaquero de la cabeza a los pies. Una de las ventajas de esta moda es lo fácil que es de acomodarse a cualquier persona, ya que el denim no solo combina con todo, también permite gran cantidad de estilos y acabados.