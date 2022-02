Kanye West se posiciona en contra de "los jodidos NFTs"

Al fin y al cabo, es poseer algo no tangible, algo que te dicen que es tuyo pero que si alguien quiere hacer un 'copia y pega' puede guardárselo también para sí. Es decir, algo no real. Pero sus defensores, los cuales pueden especular con el precio cuanto quieran una vez los poseen o los venden, los ven como una inversión. No así Ye, antes conocido como Kanye West, quien ha arremetido contra los NFTs.

El conocido rapero está harto de que le den la murga los criptobros -nombre que se les da en Internet a los fervientes creyentes de las criptodivisas- con que se haga un NFT (siglas en inglés para un token no fungible, aquella unidad de datos no intercambiable que se encuentra almacenada en una base de datos encriptada) como ya han hecho otras celebrities como Neymar, Jake Paul, Gwyneth Paltrow o Justin Bieber, quien pagó más de un millón de dólares por el suyo.

El músico y autor de éxitos como Gold digger o Heartless se ha cansado y no se ha andado con rodeos a la hora de dejar claro a sus más 10 millones y medio de seguidores que no piensa entrar en ese mundo porque él está con el foco puesto en el mundo real, lo cual ha sorprendido a propios y extraños, porque si alguien tenía pinta entre el star system de caer en la tentación de cambiar su imagen de perfil por un mono o una suerte de Gormiti (las imágenes que se han convertido en referencia de los NFTs) ese era Ye.

"Estoy centrado en crear productos reales hechos para el mundo real: comida real, ropa real, refugios real", ha escrito el músico en un folio al que le ha hecho una fotografía. "No me pidáis más que me haga un puto NFT", ha asegurado de forma tajante Ye, quien tras firmar explica que, si acaso, le pregunten "más adelante".

heartbreaking: the worst person you know just made a great point https://t.co/1uPhgdXo17 — delaney (@femaIehysterias) February 1, 2022

En el texto junto a la imagen reitera que no se va a hacer "ningún NFT" ni tampoco va a "co-firmar" nada. "Por el momento no estoy en esa ola: ¡Yo hago música y creo cosas para el mundo real!", ha finalizado el exmarido de Kim Kardashian, quien ha recibido multitud de apoyos tanto de seguidores (quienes inciden en que Donda 2, su próximo disco, será mejor que un NFT) e incluso de quienes no comulgan con su forma de ser ("Descorazonador cuando la peor persona que conoces da en el clavo" ha sido un mensaje repetido en Twitter).