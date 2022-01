Kanye West difunde rumores de que Pete Davidson tiene SIDA

Quizá se considere a sí mismo la persona más cristiana del mundo por haberle dedicado varios discos a la fe que profesa o haberse cambiado el nombre a Ye ("Tú", la palabra que más se repite en la Biblia), pero de ser cierto lo que informan varios medios estadounidenses, tales como TMZ o Page Six, sobre Kanye West esparciendo rumores sobre que Pete Davidson tiene sida y que en realidad es gay, el rapero no solo sería homófobo y un tremendo desconocedor de la historia de la enfermedad, sino que también estaría muy lejos de la bondad, la misericordia y la ayuda al prójimo de los buenos miembros de su religión.

Según estos portales, el músico de 44 años no sería capaz de superar su divorcio con Kim Kardashian y, a pesar de haber comenzado una nueva relación con la actriz Julia Fox, seguiría molestando a la influencer y empresaria con una actitud que no se puede tachar ni de infantil, puesto que para la maldad de decir que el cómico del Saturday Night Live tiene VIH hace falta mucha inquina adulta.

Las fuentes de TMZ, cercanas a Pete Davidson, aseguran que no el humorista no se explica lo que está pasando y que fue DJ Akademiks quien ha comentado recientemente en su Twitch que "Kanye les ha estado diciendo a todos los que quieran prestarle un mínimo de atención" que Pete tiene SIDA y que el artista se está "volviendo loco él solo".

"Un colega me dijo, y esto es una charla real, que Kanye le ha estado comiendo la cabeza a cualquiera que esté cerca de él sobre que Pete Davidson tiene SIDA. Os cuento esto porque es verdad. He escuchado lo mismo ya de ocho personas. ¡Se lo está diciendo a todo el mundo!", decía DJ Akademiks en su directo, que añadió un mensaje para Kanye: "Hermano, si tienes que ir diciendo eso de quien se está trajinando ahora a tu exesposa, te has pasado. Recapacita. Pasa página. Se acabó".

Kanye West allegedly spreading unfounded rumors Pete Davidson is gay, has AIDS https://t.co/fEI8RDS4U3 pic.twitter.com/cHNOwsfDaI — New York Post (@nypost) January 28, 2022

Según estos medios, Pete ha estado haciendo llamadas a algunos amigos que tiene en común con Kanye y que están todos igual de anonadados y confundidos con el comportamiento del autor de Gold digger o Stronger. Y también las ha recibido, claro, teniendo que desmentirlo tajantemente, a veces ante la atónita mirada de Kimberly, que como se supo hace poco, está harta de las tonterías de Kanye y cada vez se le hace más difícil lidiar con la idea del co-parenting con él.

Ni los representantes de Kanye ni los de Pete han accedido a dar ninguna declaración, sin embargo, una fuente cercana a West ya ha calificado las afirmaciones como "gilipolleces", mientras que un informante amigo de Davidson le ha comentado a Page Six: "Él está ignorando todo este odio de Kanye por respeto a Kim".