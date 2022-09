Los motivos por los que Pete Davidson rompió con Kim Kardashian: "Kim tenía demasiado equipaje para él"

Kim Kardashian y Pete Davidson iniciaron su relación a finales de 2021, cuando la socialité apareció en Saturday Night Live, y, aunque terminó poco después, en julio de 2022, ambos se tienen un gran cariño. Así lo demostró la empresaria en una entrevista con Interview, en la que dijo que ya no hay hombres como el humorista. Por aquel entonces dejaron caer que la ruptura había sido de mutuo acuerdo, pero no fue del todo así.

El presentador Johnny Potenza, quien le dio su primer papel en televisión a Davidson en 2010, ha declarado a The Sun que fue el cómico el que quiso cortar la relación.

Potenza afirma que "Kim tenía demasiado equipaje para él. Es 20 años mayor, tiene cuatro hijos y sigue casada con Kanye West, que siempre les creaba problemas. Kanye originaba peleas y le insultaba. Para un hombre de su edad era infantil, un patético drama amoroso".

El presentador, que nació en la misma ciudad que el cómico, Staten Island, ha añadido que sus vecinos creían que la relación no iba a durar mucho debido a estos factores y al acoso del rapero Kanye West, expareja de la modelo.

El humorista estuvo recibiendo tratamiento psicológico durante meses al no poder soportar la presión de su relación y los insultos y amenazas del músico, según informó People el pasado mes de agosto.

Además, Davidson prefirió mantenerse al margen del reality Keeping Up With the Kardashians, el reality que catapulto a la fama al clan de Kardashian tras 20 temporadas y 14 años de emisión.