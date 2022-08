Pete Davidson, ex de Kim Kardashian, apenas aparecerá en 'Las Kardashian'

El clan Kardashian había anunciado en septiembre de 2020 el fin de Keeping Up With the Kardashians, el reality que las catapultó a la fama, después de 20 temporadas y 14 años de emisión.

Sin embargo, la familia decidió retomar su carrera en la pequeña pantalla y realizar un nuevo programa llamado The Kardashians, en Hulu, cuya primera temporada se estrenó el pasado 14 de abril, y el próximo 22 de septiembre está previsto que se emita la segunda.

A pesar de que en el tráiler sobre la nueva temporada aparece Pete Davidson, en el programa apenas se podrá apreciar la presencia del actor, tal y como afirma Page Six.

En el vídeo se muestra a Kim Kardashian junto a su ahora expareja en la Gala Met, mientras la influencer le hace una invitación un tanto picante delante de su hermana Khloé Kardashian: "Bebé, ¿quieres ducharte conmigo muy rápido?".

Según fuentes de Page Six, "Davidson es una persona muy privada. Él está en un segundo plano, pero el mundo de los realities no está hecho para gente como Pete".

La fundadora de Skims y el colaborador de Saturday Night Live terminaron su relación de nueve meses de duración a principios de este mes de agosto.