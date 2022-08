Kim Kardashian exige a Kanye West que retire una publicación en Instagram sobre Pete Davidson tras su ruptura

Kim Kardashian se ha enfrentado al que fuese su marido, Kanye West, después de que este publicara un post en sus redes sociales sobre su ruptura con Pete Davidson.

El diseñador de Yeezy compartió una foto de una portada falsa del New York Times a través de Instagram el pasado lunes, con un titular que decía: "Skete Davidson ha muerto a los 28 años".

"Kim está furiosa con Kanye por publicar que Skete está muerto", dijo una fuente en exclusiva a Us Weekly. "Es otro de sus arrebatos y no es una broma para ella, por ello, le ha exigido que retire la publicación", añadió.

Kanye West is back on IG ‼️😳 pic.twitter.com/5GZK1Cg3tt — RapTV (@Rap) August 8, 2022

Así pues, el artista borró la historia en la que se burlaba del cómico, pero no es la primera vez que le ataca. Lo ha hecho en varias ocasiones, casi siempre por las redes.

Aunque cabe destacar el verso que le dedicó en su tema My Life Was Never Eazy. "Dios me salvó de la caída solo para que pueda golpear el culo de Pete Davidson", expresó en la canción.

Asimismo, poco después del juicio en la que la modelo y el cantante fueron declarados legalmente solteros, este estrenó el vídeo musical de Eazy, en el que aparece decapitando y quemando una efigie de arcilla de Davidson.

El humorista no se ha pronunciado nunca al respecto de estos ataques. "Él realmente siente pena por el rapero, pero al mismo tiempo, solo desea que le dejen en paz" aseguró una de sus fuentes cercanas.