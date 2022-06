Jason Momoa y Eiza González rompen su romance

Más que una relación como tal, era un idilio, un romance. Pero uno, al fin y al cabo, que ha terminado. A pesar de que han llevado de manera muy discreta y hermética sus planes, ahora se ha sabido que Jason Momoa y Eiza González han decidido tomar caminos separados y no continuar con su historia juntos.

Ha sido una fuente la que le ha confirmado a la revista norteamericana People que el actor de 42 años y la intérprete de 32 ya no se están viendo después de solo unos meses de haber estado saliendo. "Es tan sencillo como que son personas muy diferentes", ha asegurado el informante para explicar la ruptura.

Otra fuente ha agregado ciertos detalles sobre el affaire entre el protagonista de Aquaman y la actriz mexicana, vista recientemente en Ambulance. Plan de huida, de Michael Bay. Según sus declaraciones, Momoa y González tenían, al menos este pasado mes de mayo, un régimen de "exclusividad" entre ellos, así como que llevaban quedando desde febrero "después de conocerse por motivos de trabajo y por conocidos mutuos".

Según ha podido saber esta fuente, para ninguno de los dos "es una situación muy grave" en este momento de sus vidas, ya que "ambos están viendo a dónde les lleva" esta a cada uno por su lado. "Han estado pasando tiempo juntos cuando han podido y los han intentado hacer funcionar a pesar de sus apretadas agendas", ha agregado.

Eiza González es una mujer "muy divertida, dispuesta a cualquier cosa y bastante aventurera la mayor parte del tiempo", por lo que "comparte el mismo espíritu" que Jason Momoa, agregan los informantes del citado medio. Eso sí, ella "es más una persona de relaciones largas que de citas casuales".

Asimismo, y aunque Momoa asistió al estreno de la cinta que ella ha protagonizado con Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II, no hay fotografías de ambos. Y eso se debe a que el actor "tuvo mucho amor por Lisa [Bonet, madre de sus hijos Lola y Nakoa-Wolf, de 14 y 13 años y hermanos de Zoë Kravitz por parte de madre] y todavía hay mucho respeto mutuo a ese respecto".

"No es que no se lo haya tomado en serio, pero es por sus hijos que no se va a precipitar a nada rápido. Es un tipo muy bueno, muy generoso y feliz todo el tiempo, que piensa mayormente en el amor y en su difusión", ha finalizado la fuente.