Eiza González no para de asustar, sin saberlo, a la señora que trabaja en su casa

Eiza González está de plena gira de promoción por su nueva película, Ambulancia: Plan de huida, el nuevo vehículo (nunca mejor dicho) de Michael Bay para sus juegos pirotécnicos y su savoir faire en la acción en el que está acompañada por Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II. Y en esa película pues, bueno, es una ambulancia, hay tiros, cristales rotos... Es decir, que su personaje acaba un poco cubierto de sangre (falsa).

Pero eso, claro está, no tiene por qué saberlo la mujer que trabaja en su casa, que se dedica a las labores del hogar sin darle mayor importancia a lo que haga su empleadora cuando sale por la puerta. ¿El problema? Que a Eiza González, desde que comenzara muy joven en los sets de grabación en su México natal (tiene 32 años) le gusta llevarse un recuerdo de cada uno de sus rodajes.

Así, la intérprete y cantante se ha llevado objetos que le recuerdan a sus personajes en Baby driver, Bloodshot, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Alita: Ángel de combate o Godzilla vs. Kong. Y esto, ya sí que es importante, las camisetas ensangrentadas de Ambulancia y de I Care a Lot. Y su empleada del hogar, repetimos, no tiene ni idea de a qué se dedica Eiza.

"Un día llegué de trabajar y me la encontré en el vestidor", ha contado en el programa de Jimmy Kimmel. "Y me dijo: '¿Qué hago con esto?'. Y me estaba enseñando un traje de paramédica llenos de sangre. Ella tenía la cara blanca. Y me preguntó: '¿Los lavo o... ?'", ha contado entre risas.

La intérprete ha asegurado que se sintió "muy mal". "Carolina es una mujer encantadora que lleva mucho tiempo trabajando en mi casa, y, a veces, se encuentra trozos de cuerpos repartidos por toda la casa y, claro, se aterroriza", ha confesado sobre alguna que otra prótesis que se habrá llevado de alguna película.

Eiza, eso sí, sigue evitando decirle a qué se dedica porque se está convirtiendo en un "rinning gag" en su vida. "La pobre mujer tiene que estar aterrada porque probablemente se piense que soy una asesina en serie ya que no deja de encontrarse ropa manchada de sangre en mi casa", ha finalizado.