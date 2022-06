Kim Kardashian, sobre los inicios de su relación con Pete Davidson: "Solo estaba buscando sexo"

Una visita de Kim Kardashian a Saturday Night Live, programa en el que trabaja Pete Davidson, propició que ambos se conocieran y, tras muchos rumores de amor, ya incluso posan juntos frente a las cámaras. Sin embargo, los inicios de su relación fueron muy diferentes.

La influencer de 41 años y el humorista de 28 protagonizaron en octubre un sketch de Aladdín, con beso incluido. Pero ese cariño y complicidad traspasó la pantalla y empezaron a conocerse.

No fue hasta marzo cuando lo hicieron oficial en redes, algo que ha hecho que Kanye West -ex de la modelo- los atacara directa e indirectamente en varias ocasiones. Pero en sus inicios, Kim Kardashian no tenía ninguna intención de empezar una relación con el cómico.

El principal motivo por el que la celebrity se interesó por él es por los rumores que señalaban que Pete Davidson tiene "big dick energy", juego de palabras con los genitales masculinos pero que también se puede referir a su presencia arrolladora o su seguridad.

"Escuché hablar de este big dick energy y yo necesito salir", bromeó Kim en su reality, The Kardashians. "Básicamente, solo estaba dispuesta a tener sexo".

Sin embargo, esto quedó a un lado cuando pasó más tiempo con él y ahora le describe como "el mejor ser humano" que ha conocido. "La gente siempre dice que es muy divertido y todo tiene que ver con lo gracioso que es. Pero eso es como lo cuarto en mi lista de por qué me gusta", añadió.

"Siempre quiere lo mejor para la gente, puede soportar cualquier cosa, siempre lo hace con gracia. Es muy considerado y humilde, y tan genuino", alabó Kim Kardashian a Pete Davidson.