Bella Thorne anuncia que se casa con Benjamin Mascolo, el cantante que conoció por redes sociales

Poco a poco, Bella Thorne está sacando un tema musical tras otro, en unos videoclips que ella misma está dirigiendo, siendo el último Shake It, tres minutos cargados de sexualidad de ella con la actriz porno Abella Danger (a quien ya había dirigido en su primera y premiada película para adultos). Sus fans, por tanto, estaban expectantes porque quedaban diez días para el estreno de Phantom, su nueva canción, cuando les ha pillado por sorpresa otra noticia de la actriz y directora: se casa.

La joven de 23 años ha dejado que sea él, Benjamin Mascolo, quien lo anuncie a través de las redes sociales, tal y como se conocieron (si bien es cierto que cara a cara se vieron por primera vez en el Festival de Coachella de 2019), en una imagen en la que aparecen señalando el anillo de compromiso, dándose un gran beso y con un mensaje sencillo: "¡Me ha dicho que sí!".

No solo eso, sino que Mascolo, un músico italiano al que conoció a principios de 2019 a través de Instagram, haciendo oficial en junio su relación (poliamorosa, pues Thorne también ha salido este tiempo con la joven Alex Martini, ayudante de producción de su película pornográfica, con la youtuber Tana Mongeau y con el cantante Mod Sun, con quien tuvo una pelea públicamente por Twitter), ha explicado cómo le hizo la proposición a su ya prometida.

"Le escribí una carta de amor detrás del guion de nuestra película [la cinta Time Is Up, un film independiente dirigido por Elisa Amoruso], tras el The End de la última escena. Ella estaba mirando la pantalla con el director y... ¡Sorpresa!", ha contado el cantante de 27 años, quien se formó musicalmente en Los Angeles y que actualmente es el 50% del dúo de pop Benji & Fede, junto con el también músico Federico Rossi.

Por su parte, Bella Thorne, que se ha declarado en múltiples ocasiones como pansexual (aunque desde dentro del colectivo LGTBI se ha intentado explicar que esta orientación sexual no existe como tal, puesto que ya está englobada dentro de la bisexualidad) ha escrito un mensaje en sus stories y que han podido ver sus casi 25 millones de seguidores.

"A todos los que me estáis dando la enhorabuena, ¡muchas gracias! Es imposible contestar a todo el mundo: no es que esté siendo una perra, es solo que me estoy tomando un tiempo. Pero os quiero", ha escrito Bella Thorne, una de las primeras celebrities en abrirse cuenta en OnlyFans (monetizando un millón de euros en menos de 24 horas), quien también subió un primer plano del anillo exclamando "Cómo sabe lo que me gusta".