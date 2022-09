Emily Ratajkowski asegura que está lista para volver a salir con alguien: "El patriarcado no deja sitio al amor"

Ocurría a principios de verano. Salía a la luz que la famosa modelo Emily Ratajkowski estaba en trámites de divorcio de su esposo, el actor y productor Sebastian Bear-McClard, tras cuatro años de matrimonio y un hijo en común, Sylvester Apollo Bear, nacido en 2021. Todo ello, además, bajo constantes rumores sobre las supuestas infidelidades que ella, una de las mujeres más deseadas del planeta, habría estado sufriendo y que avivó dándole a megusta a ciertos tuits que lo sugerían.

Emily nunca lo ha llegado a confirmar oficialmente -tampoco lo ha desmentido- y, sin embargo, hay una ley no escrita que dice que ciertas rupturas nada cordiales son más fáciles de superar que otras. Y el caso de la también actriz londinense de 31 años es paradigmático, porque ella ya piensa que el duelo está terminado.

Su regreso a la soltería, por tanto, podría no prolongarse demasiado puesto que ha admitido que ya está dispuesta a darle una nueva posibilidad al amor y huelga decir que no le faltarán pretendientes, aunque eso ya se lo han hecho saber en los comentarios de TikTok, donde ha dado a conocer la noticia.

No ha sido un anuncio como tal, sino que lo ha hecho como parte de un vídeo en el que critica el machismo de la sociedad. Emily responde a otro clip en el que una mujer reflexiona sobre cómo "el patriarcado no deja sitio al amor", algo con lo que la modelo no solo está de acuerdo, sino que le sirve para recordar cómo ella misma abordó este tema en su libro My Body ("Mi cuerpo"), en el que también habla del acoso sexual del que fue víctima en el rodaje de Blurred lines por parte del cantante Robin Thicke.

"Bajo el patriarcado siempre existe esta premisa de que los hombres consiguen mujeres, como si hubiera algo que realmente pudieran poseer", comienza diciendo Ratajkowski, para a continuación añadir: "Como persona recientemente soltera, y que está planteándose volver a tener citas, es algo que he visto con mis amistades y en las conversaciones que mantenemos sobre el tema".

"Su idea es 'a ver quién se la lleva' en lugar de pensar que esto una relación de mutua reciprocidad donde dos personas pueden, potencialmente, enamorarse. Y así es como no tenemos amor en nuestras relaciones sociales", añade la modelo quien un par de publicaciones después habló de la sexualización de las mujeres incluso bajo la mirada femenina.

"Es una especie de locura que las mujeres ya estemos tan acostumbradas a ver a otras mujeres sexualizadas e incluso sexualizándose a sí mismas que pensamos en ser sexualizadas hasta durante el propio sexo, por decirlo de alguna forma", señala. "Hemos interiorizado tanto la mirada masculina que, cuando estamos teniendo sexo, estamos pensando en si estamos guapas o no", puntualiza.