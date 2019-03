Centenares de personas, en su mayoría mujeres, se congregaron la madrugada de este jueves al viernes en la madrileña Puerta del Sol para dar el pistoletazo de salida al Día Internacional de la Mujer con una sonora cacerolada. "Huelga, huelga, huelga feminista"; "Sola, borracha, quiero llegar a casa" o "aquí estamos las feministas" son solo algunos de los cánticos que las feministas gritaron.





Empieza el #8m2019 con el compromiso feminista de no dar ni un paso atrás.

Por las que no pueden permitirse hacer #HuelgaFeminista, por las que la #JusticiaPatriarcal no creyó y culpó, por las que hoy no están porque fueron asesinadas.#NiUnaMenos #HuelgaFeminista2019 pic.twitter.com/65mX6vdjWe