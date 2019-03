Los usuarios de los medios de transporte públicos de Madrid están mostrando su indignación ante los primeros retrasos que están encontrando a la hora de coger su habitual tren de Cercanías o Metro. La cuenta de Twitter de Cercanías de Madrid está atendiendo multitud de dudas que este viernes Día de la Mujer están planteando los viajeros, que se quejan de que "no tienen información ninguna", de "retrasos" e incluso de "dejarles tirados".

@CercaniasMadrid de acuerdo con vuestros horarios, el tren destino Ppe.Pío-Villalba debe pasar por Méndez Álvaro en 2 minutos. No tenemos información ninguna. ¿Cuándo va a venir? #cercaníasmadrid

Hola @Renfe está muy bien la huelga del 8M pero a las 07:10 estaba esperando un cercanías en Vicálvaro y 28 minutos después tras 14 de espera no he llegado ni a Vallecas. Si pierdo el AVE por vuestra culpa me lo reembolsáis??? Yo también tengo el derecho a trabajar