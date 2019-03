Simone de Beauvoir sostiene que "el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente". El 8 de marzo es un día para que todas las personas-mujeres y hombres- promuevan la igualdad y reivindiquen el empoderamiento y los derechos de las mujeres.

Este año, al igual que el anterior, no solo se pide a las mujeres que hagan un paro en el ámbito laboral, sino que la convocatoria está basada en cuatro pilares: la huelga de cuidados, la estudiantil, la laboral y de consumo. Las causas para defender la huelga feminista son tan amplias como los diversas problemas que afrontan las mujeres por el hecho de serlo.

Como la lucha no es solo colectiva, 20minutos habla con mujeres para saber qué opinan de este gran movimiento y cómo lo viven a nivel personal.

Marta Vela, 31 años y es arquitecta

"No sé si la lucha feminista ha cambiado algo directamente, pero está claro que hay más visibilidad". Realmente, depende con "qué te topes". Por eso dice que directamente no, e incluso, a veces es una "tendencia o una moda" esto de apuntarse a la causa. "No me gusta que haya medios y marcas que se apropien de la lucha que llevan haciendo durante años nuestras abuelas y nuestras madres".

Lola Rodríguez, 70 años y está jubilada

"Cuando era muy joven, como tenía mucho busto, los chicos me piropeaban, algunas veces de forma muy grosera y otras veces de manera delicada. No me parecía normal, no me gustaba, me hacían ir encorvada. Me daba miedo a veces, y vergüenza". En cuanto a la conciliación, asegura que los hombres "siempre han tenido privilegios. Tienen preferencia y a la mujer siempre le toca cuidar".

Carolina García, 21 años y estudia Historia del Arte

Para ella, existen muchas situaciones de desigualdad y de discriminación. "En la universidad a las mujeres nos preguntan menos, no preguntan nuestra opinión". Los "hombres van por la calle solos, sin problema"."Nosotras necesitamos ir acompañadas de amigas para sentirnos más seguras". Ve que es "importante empoderar" a la mujer y reflejar que hay menos igualdad de lo que se cree.

Betsabé López Valero, 20 años y estudia Musicología

Considera que es importante la huelga del 8M "para visibilizar el papel de la mujer en la sociedad" y dar conocer los terribles casos de acoso y discriminación, que quedan impunes, como es el caso de su profesor. "Nos trataba a las chicas como si fuéramos inferiores y nos acosaba". Lo denunciaron en otro colegio por intimidar a las chicas, "por tocar mucho". El docente, a día de hoy, sigue ejerciendo.

Adina Mijael, 21 años y estudia Ingeniería de Materiales

Llama a hacer huelga porque "nos están intentando quitar muchos derechos de repente, y esta clase de presión es necesaria". Sobre su carrera, apunta que la Ingeniería es una especialidad donde la mayoría de los estudiantes son hombres. Lamenta que en la facultad les "hacen menos caso" a las mujeres. Los profesores les llaman "cariño o bonita", cuando a los chicos les tratan con más "seriedad y respeto".

Pilar Calahorra, 65 años y está jubilada

Cree que es fundamental que las mujeres hagan huelga el 8 de marzo para que se "les vea". A nivel personal, dice que no se ha enfrentado a ninguna desigualdad ni ha sufrido ningún tipo de discriminación, pero es consciente de que hay muchas mujeres que sí. En cuanto a los políticos que opinan sobre lo que afecta a las mujeres, dice que no le gusta ninguno porque son todos "unos mentirosos".

Yeni Aranda, 50 años y es turista

En El Salvador, país de donde proviene Yeni, están haciendo manifestaciones para "cuidar a las mujeres maltratadas". Ahí la gente está cada vez "más concienciada", aunque no existe un 8 de marzo como en España. "Las mujeres en América Latina nos estamos poniendo los pantalones para evitar que nos maltraten", asegura. El problema es que "esa lucha no llega los pueblos pequeños".

Eva García, 23 años, documentalista

Este año irá con una amiga a la manifestación y tiene muchas "ganas del movimiento" que se está formando en la ciudad. Dice que no ha sufrido en primera persona acoso laboral en su trabajo de dependienta ,pero conoce "muchos casos" y que, además, se suelen dar de forma "continuada". Lo que sí denuncia es el acoso callejero, que sí ha vivido y también otros, menos visibles. como el de "amigos de amigos".

Alicia Plaza, 29 años, psicóloga

Alicia siente "impotencia" al ver como circula con total "impunidad" el autobús antifeminista. "Sería impensable que hubiera algo parecido pero que el tema sea racial, por ejemplo, como 'stop negros bailongos". Según ella, lo que hace es deslegitimar y "desvirtuar" el movimiento. Además, lleva a que sus comportamientos no sean tan graves, porque no son mujeres normales, sino "cuatro locas".

Paloma Sander, psicóloga

En una entrevista de trabajo le preguntaron si acompañaría a su pareja en caso de que le salga un trabajo fuera. "Porque según ellos, literal, normalmente las mujeres van donde van los hombres". Le gustaría acudir a la huelga, pero son solos dos y "dejaría colgada a su compañera". Cuenta que ha vivido muchos episodios de acoso. "Muchos más de lo que me gustaría, ya solo con el hecho de sentirme incómoda al ir por la calle".