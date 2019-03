Vox ha denunciado varios ataques en algunas de sus sedes en España como consecuencia de activistas radicales este 8 de marzo, en el marco de la huelga feminista. Con un mensaje en Twitter, la formación verde ha querido burlarse de estos ataques con un vídeo acompañado de una leyenda que decía "Gracias por vuestra loca visita, nos lo hemos pasado muy bien. Así visitan las feminazis la sede de Vox..." y que como banda sonora tenía la música de Benny Hill.

Además de en su sede en Madrid, Vox ha denunciado otro ataque a su sede en Cartagena, a manos de lo que ha calificado "hembristas radicales" con motivo de la huelga "mal llamada feminista" convocada este viernes.

Ante la "creciente estrategia de odio y enfrentamiento de la izquierda socialista-comunista y sus asociaciones subvencionadas como Movimiento Feminista Cartagena hacia aquellos que defienden la igualdad real entre hombres y mujeres como VOX", ha manifestado que el partido y sus militantes "no cederán ante quienes quieren que la ley no sea igual para todos"."Promover que el hombre no tenga derecho a la presunción de inocencia por el mero hecho de nacer no es igualdad; es discriminación, y esto es lo que pretenden las leyes de género que defienden todos los partidos políticos, excepto VOX", asegura.

Por su parte, Vox Asturias ha denunciado que su sede de Avilés ha sido "asediada" por una concentración feminista en la que les han proferido "gritos y amenazas". Además, el partido ha denunciado que su sede de Siero ha sufrido esta noche actos vandálicos con pintadas en las que se puede leer: "Fuera machistes, Asturias feminista" y con la bandera de España tachada.

Vox Baleares ha asegurado que "feministas radicales" han dado "una paliza" a tres chicas, dos de ellas menores de edad, en el aparcamiento de un centro comercial en Son Servera (Mallorca), este viernes sobre las 09.00 horas.