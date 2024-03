Todos los nombres investigados en el caso Koldo... y otros actores salpicados

No han pasado ni diez días desde que se destapara el llamado caso Koldo y la trama corrupta no para de engrosar el número de implicados. Después de la detención de 19 personas el 21 de febrero, entre ellas el exasesor del exministro de Transportes y diputado José Luis Ábalos, Koldo García, la aparición de actores relacionados y/o salpicados por el caso no cesa.

Mientras el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia del coronavirus, la Fiscalía sospecha que se trata de una "organización criminal" que se encargaba de conseguir contratos públicos a través de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas y que Koldo García cobraba para "mediar y conseguir" adjudicaciones para después "ocultar estos cobros" y evitar su trazabilidad.

Y aunque los investigados siguen siendo los mimos, el cerco se va cerrando sobre diferentes personajes, como el propio Ábalos, que este martes se negaba a dejar su acta de diputado en el Congreso y pasaba al Grupo Mixto. Estos son todos los investigados y salpicados por el caso.

Koldo García

La Fiscalía cree que Koldo García, ya en libertad con medidas cautelares y que se negó a declarar ante el juez, facilitó a la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario e intermedió para que consiguiera varios contratos.

A cambio, los investigadores sospechan que recibió pagos y ponen el foco en su aumento patrimonial de 1,5 millones de euros en dos años y en su intento, presuntamente, de ocultarlo a través de familiares como su mujer, hija o hermano, también investigado. En concreto, su bebé de un año llegó a recibir una donación de 90.000 euros en efectivo y era titular de una propiedad en Benidorm.

Koldo García, a la salida de la Audiencia Nacional el pasado jueves. EFE

García fue asesor de Ábalos en su etapa como secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento (luego de Transportes). Ábalos llegó a nombrarle consejero de Renfe y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado entre 2018 y 2021.

Antes, fue escolta de cargos del Partido Socialista de Navarra y de Unión del Pueblo Navarro, jefe de servicio de la empresa de seguridad Serramar en El Sadar a principios del 2000 y concejal en Huarte (Navarra). Ha sido condenado en dos ocasiones: una por agredir a un menor de 16 años y otra por dar una paliza a otro hombre.

El papel de García como persona cercana a Ábalos fue objeto de varias polémicas, entre ellas su participación en el encuentro en el aeropuerto de Madrid-Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, motivo por el que el PP pidió explicaciones en el Congreso.

Víctor de Aldama

El presidente del Zamora C.F. también se negó a declarar el día 22 antes de obtener la libertad. Empresario con negocios textiles en Sudáfrica, Sudamérica y Madrid, los investigadores creen que podría ser considerado un "comisionista" en base a las conversaciones intervenidas.

Así, creen que los contratos investigados fueron un "proyecto conjunto" entre De Aldama y el empresario Juan Carlos Cueto, por el que habría obtenido un beneficio de 5,5 millones de euros. Ambos tendrían una "estrecha relación" con Koldo García, con quien De Aldama habría contactado "al menos en una ocasión" para "agilizar trámites" con el Ministerio de Transportes en contrataciones.

El presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, a su salida de la Audiencia Nacional. Europa Press

El empresario también acompañó a Ábalos a un viaje al extranjero y, a través de Correos (empresa dependiente de Transportes), habría lanzado unos sellos conmemorativos del Zamora, cuando no había nada que conmemorar, según El Confidencial. El hermano de Aldama habría sido escolta del exministro.

Además, el grupo Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, admitía este miércoles que contrató a la empresa de De Aldama en septiembre de 2022. Desde el grupo han afirmado que las relaciones con De Aldama, contratado como asesor externo, empezaron a finales de 2018 y que meses más tarde fue contratado por un periodo que no llegó a superar el año. Con respecto a las negociaciones que se realizaron durante la pandemia para transportar material sanitario, la compañía ha explicado que estas se realizaron "a precios de mercado y sin comisiones de ningún tipo".

Juan Carlos Cueto

Este empresario, líder del grupo Cueto, llegó el miércoles a la Audiencia Nacional por su propio pie porque no había sido detenido pese a ser considerado uno de los cerebros de la trama.

Con otra causa pendiente por el caso Defex, otra trama de corrupción relacionada con la venta de armas en la que se le acusa de amañar contratos en Angola y que está pendiente de juicio, Cueto estaba fuera de España cuando salto a la palestra el caso Koldo.

El empresario Juan Carlos Cueto a su llegada a la Audiencia Nacional en Madrid EFE

Ahora, se investiga si, junto a Víctor de Aldama, fue el responsable "de hecho" de los contratos investigados, para lo que se habrían servido de Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas como "empresa instrumental". Se calcula que habría obtenido un beneficio de 9,6 millones de euros, presuntamente.

En su declaración del miércoles, contestó solo a las preguntas de su abogado y negó las comisiones asegurando que esos millones "se ajustan a mercado".

Joseba García

El hermano de Koldo García trabaja actualmente en el Ministerio de Transportes y, según ha asegurado el actual ministro, Óscar Puente, no será cesado pese a su imputación.

Relacionado con el sindicato UGT en Euskadi, desde 2019 estuvo vinculado a organismos dependientes de Transportes, algo que, según el juez, "no puede desvincularse de la posición" de su hermano. Según la investigación, jabría actuado en la ocultación de la titularidad de inmuebles y habría experimentado un notable aumento de patrimonio (recibió 267.774 euros entre 2020 y 2022).

El empresario Íñigo Rotaetxe (i), junto al hermano de Koldo García, Joseba García (d). Europa Press

Presuntamente, Koldo utilizaba a su hermano Joseba para "ocultar su titularidad sobre algunos inmuebles". Entre 2017 y 2022, este y su exmujer ingresaron 1,57 millones de euros, con un "notable incremento en el año 2020".

Además, según el auto del juez Ismael Moreno, García habría conocido el nombramiento del murciano Pedro Saura como presidente de Correos antes de que se hiciera oficial. El propio Saura ha negado que tuviera relación con los hermanos y también que Joseba García fuese contratado por Correos o hubiese intención de hacerlo, algo que el magistrado insinúa en el auto.

Íñigo Rotaetxe

Es el titular de Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas, aunque los investigadores creen que realmente la controlaba el grupo Cueto. El jueves se sentó ante el juez en la Audiencia Nacional y salió en libertad sin medidas cautelares mientras prosigue la investigación.

En el auto del juez se detalla que Cueto informó a Rotaetxe en diciembre de que Baleares no iba a segur con la reclamación por las mascarillas, ya que la comunidad compró en 2020 casi 1,5 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, con un sobrecoste de 2,6 millones, un 236 % por encima del coste de mercado real, que después se descubrió que no eran válidas para atajar el virus.

Patricia Ruiz Iriarte

La esposa de Koldo García es la titular de gran parte de los bienes adquiridos con ingresos de su marido. Ruiz Iriarte también trabajó en el Ministerio de Transportes, donde fue ayudante de Secretaría, tuvo un cargo en el PSN y fue militante del partido.

José Luis Rodríguez

Subteniente de la Guardia Civil destinado en el Ministerio de Transportes, habría mantenido reuniones con Koldo García entre 2022 y 2023 y es uno de los querellados por la Fiscalía, que le identifica como "clave". Hay "indicios" de "su conocimiento y posible participación" en los hechos y, según el juez, es también una "pieza clave en la gestión de los contratos investigados".

Aparece como empleado de una empresa del Grupo Cueto y la Fiscalía le sitúa en una operativa de compra de fincas rústicas en la comarca ourensana de Barco de Valdeorras con las "plusvalías" que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas obtuvo presuntamente de las adjudicaciones.

Además, según adelantaba El independiente este lunes, los trabajadores de Seguridad del edificio de Fomento denunciaron que el subteniente pretendía entrar visitas sin que pasaran por el registro y los amenazaba, "propiciando quiebras de seguridad muy relevantes, lo que genera situaciones de agrio enfrentamiento con los trabajadores".

José Ángel Escorial

Es el administrador de Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas. Esta S.L. se constituyó en 2017, no estaba relacionada con la sanidad y no tenía actividad y de repente, sus ingresos se dispararon en 2020 hasta los 54 millones de euros. En 2021 decayeron a los 845.670 euros. Entre 2018 y 2021 fue adjudicataria de los contratos investigados.

Israel Pilar Ortiz

Aunque la querella de la Fiscalía no se dirigió contra él, en uno de sus autos el juez menciona su "protagonismo" en algunas conversaciones analizadas, en las que se le consideraría el "enlace" o el "primer eslabón", y apunta al posible cobro de comisiones.

LOS ACTORES SALPICADOS

José Luis Ábalos

El exministro y diputado ha negado por activa y por pasiva su participación y conocimiento de la trama corrupta. Pese a esto, el magistrado sitúa a Ábalos como "intermediario" del caso Koldo. De hecho, el instructor Ismael Moreno ubica al exdirigente socialista en una comida con su exasesor Koldo García el pasado 10 de enero, apenas mes y medio antes de las detenciones por la trama corrupta.

"La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo", apunta el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 en el auto.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, este martes. EFE

Según el relato del juez Moreno, Ábalos, su exasesor y otras personas se reunieron el pasado 10 de enero en una zona reservada de la marisquería La Chalana, en Madrid, entre las 21.15 y las 22.20 horas, aproximadamente. La reunión, apunta el magistrado, "tiene una especial interés" para la investigación debido a la conversación telefónica que un día antes habían mantenido Koldo García y el empresario Juan Carlos Cueto -el considerado cerebro de la trama-.

Jacobo Pombo

Exempleado de FAES, del Ayuntamiento de Madrid y exdirector de proyectos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) hace una década, es relevante en Santander desde que organiza el Global Youth Leadership Forum, un encuentro de jóvenes dirigentes que debaten los grandes desafíos de la escena internacional junto a veteranos políticos y empresarios de todo el mundo.

El nombre de Pombo también apareció en el 2015 entre los papeles que la Policía encontró al Pequeño Nicolás (Francisco Nicolás Gómez) relacionados con la creación de una empresa de seguridad ferrovial internacional.

Ahora, el juez Moreno cree que junto a Ábalos sería otro intermediario de la trama de las mascarillas, concretamente en las "gestiones" realizadas por Koldo García para tratar de "solucionar" la reclamación de 2,6 millones de euros que efectuó el Govern balear a la empresa de la trama.

Francina Armengol

La presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares ha salido en las informaciones en relación a una reunión de Ábalos y García el 10 de enero en la marisquería ya mencionada de que se llegase a un acuerdo sobre la reclamación. Fuentes cercanas a Armengol alegan que ella "jamás" habló con el exministro para retirar esa reclamación.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol. EFE

"Nosotros seríamos los afectados, no los implicados en corrupción", declaraba la propia Armengol este pasado martes, a la vez que aseguraba que los contratos con García fueron legales. "Fueron contratos de emergencia, pero legales y con los rigurosos controles del servicio de Salud", remarcaba.

En el auto del juez se explica que la reclamación que efectuó el Govern balear generó muchos quebraderos de cabeza a la trama, hasta el punto de que uno de los empresarios llegó a afirmar que "el problema es 'la señora'", que "en su día era presidenta de aquí", previsiblemente en alusión a Armengol.

Ángel Víctor Torres

El expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática también ha sido mencionado porque el Gobierno insular también firmó cuatro contratos por valor de 12,2 millones de euros con la trama. "A mí me llegaban propuestas de compañeros del Parlamento canario, de políticos, de alcaldes. Nos ayudábamos todos, yo lo agradezco. Si tres años después se ve que alguien se ha corrompido, a quien hay que señalar es a quien se ha corrompido", declaraba este jueves.

El ministro defendía que la gestión que se hizo de la pandemia en Canarias fue "magnífica, la mejor", si bien ha reconocido que hubo errores "seguro".

Begoña Gómez

La esposa del presidente del Gobierno también ha sido mencionada en relación a la trama. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, urgía este jueves al jefe del Ejecutivo a "dar la cara" y "delimitar las responsabilidades" del caso Koldo. Así, señalaba que se han conocido informaciones acerca de que Begoña Gómez "ha tenido relación con miembros de la trama".

En este sentido, la ministra María Jesús Montero rechazaba este jueves la posible vinculación de la esposa de Pedro Sánchez y pedía dejar a los familiares al margen de la pugna política. "Gómez tiene un puesto de responsabilidad en un instituto de empresa, por lo que encuentros como el descrito forman parte de su trabajo", aseveró.

Miguel Tellado

El portavoz popular, por su parte, ha sido señalado por el propio Koldo García. Al parecer, el exasesor de Ábalos le dijo a otros investigado que "había quedado con Miguel Tellado" y un tal Alberto "al día siguiente", algo que consta en el auto del juez. El portavoz popular en el Congreso ha negado "rotundamente" haberse reunido con implicados en la trama corrupta.

Miguel Tellado en los pasillos del Congreso. EFE

El 2 de diciembre, en una conversación entre Cueto y Koldo García, este último le comunica que le acaban de llamar: "Porque quería asegurarme de las cosas. Hemos quedado mañana con Miguel ¿vale? con Miguel Tellado".