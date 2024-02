Koldo García dijo a un investigado de la trama que "había quedado con Miguel Tellado" y este niega cualquier reunión

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, le dijo a un investigado del denominado caso Koldo que "había quedado con Miguel Tellado" y un tal Alberto "al día siguiente". Así consta en un auto del pasado 7 de febrero en el que el juez Ismael Moreno autorizaba una serie de intervenciones telefónicas a los investigados en la causa. El portavoz popular en el Congreso ha negado "rotundamente" haberse reunido con implicados en la trama corrupta.

Tal y como explica el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en su auto, al que ha tenido acceso 20minutos, el presunto 'cerebro' de la trama, el empresario Juan Carlos Cueto, "consiguió contactar con Koldo, el cual le informó de que le acababan de llamar y que había quedado con Miguel Tellado y 'Alberto' al día siguiente". Es la única mención a Tellado por parte del exasesor de Ábalos y el juez simplemente hace mención a ella, pero sin hacer ninguna conclusión.

"En esa conversación, Koldo afirmó que había comentado este asunto al 'exministerio' donde había trabajado, habiendo obtenido como respuesta que este asunto no tiene recorrido jurídico ninguno", en referencia a las gestiones realizadas con la Administración balear para solucionar la reclamación de 2,6 millones de euros realizada a la empresa Soluciones de Gestión.

A esa llamada, fechada el día 2 de diciembre de 2023, se suman una del 7 y otra del 14 de diciembre. En la primera conversación, Koldo García le decía a Cueto que todo iba "por buen camino". En la segunda, le informaba de que "el asunto del expediente de Baleares estaba 'más que hecho'", según recoge el juez en su auto.

Tras conocerse este contenido del auto del instructor, Miguel Tellado ha negado haberse reunido con Koldo García y ha asegurado que su única relación con esa red es compartir los escaños del hemiciclo del Congreso. "Para ser claros, yo niego rotundamente esas informaciones. Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama", ha zanjado Tellado en los pasillos del Congreso, en declaraciones recogidas por Ep.

Según ha afirmado, sí que tiene "relación con miembros de la trama" por compartir el hemiciclo con Francina Armengol, que cuando era presidenta de Baleares contrató con el empresario; con el exministro José Luis Ábalos; y con Santos Cerdán, que fue quien promovió a Koldo García en el partido. "Esa es toda mi relación con los miembros de la trama", ha remachado.