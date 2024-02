Ábalos no cede a la presión, rompe con el PSOE y pasará al Grupo Mixto: "Si renuncio, se interpretaría como signo de culpabilidad"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos pasará a formar parte del Grupo Mixto. A pesar de varios días de presiones por parte del PSOE y de varios ministros para que dejara su acta de diputado tras la imputación del que fuera su 'mano derecha' en el ministerio, Koldo García, por la trama de corrupción de adjudicaciones de contratos públicos para la compra de material sanitario durante la pandemia a cambio de comisiones ilegales, el que fuera número tres del PSOE ha dicho en una comparecencia en el Congreso que su renuncia se habría interpretado como un "signo de culpabilidad".

Aunque de momento Ábalos no está investigado en la causa, la Ejecutiva Federal socialista le exigió este lunes que dejara su acta de diputado por las "responsabilidades políticas" que se derivan de la actividad corrupta que supuestamente llevó a cabo el que fue su asesor. Ningún partido puede expulsar a sus diputados, pues las actas son propiedad de sus titulares, no del grupo parlamentario al que pertenecen.

Para Ábalos, estos movimientos en la dirección del PSOE suponen "rendir un tributo a la derecha" y "actuar al dictado de los adversarios políticos" del partido que pidieron su cese desde el momento en que se conoció la trama de corrupción. De hecho, el diputado ha dedicado gran parte de su comparecencia a emitir duros reproches contra la Ejecutiva que lidera Pedro Sánchez, con quien colaboró muy estrechamente para ganar las primarias en el partido y después en la dirección del mismo y en el Gobierno, hasta su súbita salida como ministro.

"No tengo a nadie detrás. Me enfrento a todo el poder político, de una parte y de otra, y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón", ha afirmado en una larga comparecencia en la que no ha admitido preguntas y en la que ha defendido en varias ocasiones su "honorabilidad", pues, tal y como ha dicho, no está "acusado de nada", ni forma parte de la investigación de la Audiencia Nacional, ni ha incurrido en "ningún enriquecimiento ilícito".

Mantener el acta le permite a Ábalos seguir cobrando su sueldo de diputado, pero además mantener su condición de aforado ante el Tribunal Supremo, de modo que ningún otro órgano judicial puede abrir causa contra él, en caso de que hubiera indicios.

El exministro ha asegurado que su permanencia en el Congreso no tiene nada que ver con esto, pues no tiene "necesidad de invocar el principio de presunción de inocencia", ya que, según ha explicado, su gestión en el Ministerio de Transportes con respecto a la compra de mascarillas y otro material sanitario "se limitó, que no es poco, a conseguir equipos de protección lo más rápido posible, lo más económico posible y, como consecuencia de ello, aminorando los costes", lo cual aminoraba también "las comisiones de los intermediarios porque el material venía de China".

De hecho, ha defendido que en todo este proceso se congeló el pago al proveedor hasta que no disponer de la mercancía, "cosa que no ha ocurrido en otras contrataciones". "Lo único que queríamos era proteger a la gente", ha enfatizado, tras lo cual ha manifestado que en la propia querella de la Fiscalía Anticorrupción se "asume que el procedimiento fue correcto de acuerdo a la normativa del momento".

Tras esta exposición, Ábalos ha pasado al ataque contra el PSOE y su actual dirección. Sin mencionar en ningún momento ningún nombre, tampoco el de Sánchez, ha criticado que le exijan su renuncia pero que esto "no tendría ningún efecto práctico" y solo "se interpretaría como un signo de culpabilidad".

"Tengo una edad y sé lo que es un apestado político. En este escenario tan turbio no ha sido posible establecer una reflexión con el partido en beneficio de las propias siglas. Así que privado de la oportunidad, ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor, y para no comprometer al Grupo Socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto", ha explicado.

Según Ábalos, que se ha emocionado especialmente cuando ha hablado de sus compañeros socialistas, sobre todo los que más le han apoyado estos últimos días, ha tomado "esta drástica decisión, muy dura y muy difícil en lo personal, tras una profunda reflexión sobre cómo se ha gestionado esta crisis". "No puedo acabar mi carrera política como un corrupto cuando soy inocente. Quienes pretenden echarme a la calle me tendrán que mirar a mí y a otros compañeros que me animan a seguir adelante. "No puedo rendirme, no puedo complacer a quienes practican este estilo. Tengo que defenderme a todos los niveles", ha remarcado.