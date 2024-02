Última hora sobre Ábalos, en directo | El exministro apura las horas hasta que venza el plazo exigido por el PSOE para dejar el acta de diputado

Tras varios días de conjeturas en los que el PSOE dejaba caer indirectamente que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, debía dimitir por el caso Koldo, el partido finalmente se ha puesto serio. Este lunes los socialistas dejaron de lado las sutilezas para exigir de forma pública a su exsecretario de Organización que entregara su acta en un plazo máximo de 24 horas. Ábalos, no obstante, no parece haberse dado por aludido: sí ha dejado su puesto como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, pero al cierre de esta edición no había renunciado a su condición de diputado.

Placeholder mam module Presión para la renuncia de Ábalos, última hora