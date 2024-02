Todo es mentira ha comenzado su emisión de este jueves con la primera intervención de José Luis Ábalos en un plató de televisión tras ser investigada su posible implicación en el caso Koldo.

El diputado se ha ido al grupo mixto del Congreso después de que el PSOE le haya suspendido de militancia por su relación con Koldo García. De momento, el juez Ismael Moreno ha señalado al valenciano como intermediario de la trama de cobro de comisiones en contratos de mascarillas durante la pandemia, concretamente con Baleares.

El político del PSOE ha sido, hasta ahora, un colaborador habitual del programa presentado por Risto Mejide, pero esta vez ha visitado el espacio de Cuatro para contestar a las preguntas de sus compañeros.

"Aquí se acaba, no voy a ir más platós. Te lo debo como colaborador del programa, pero no puedo sufrir este desgaste", le ha trasmitido al presentador al comenzar la entrevista.

José Luis Ábalos ha explicado que no se puede retirar de la política "con esas sombras": "Me han propuesto puestos mejores en el sector privado", No obstante, el político no quiere abandonar la profesión con esta reputación.

Ábalos ha aprovechado para desvincularse del caso Koldo: "Me parece una fantasía que yo tenga esa capacidad de interlocutar con el Partido Popular". "Eso se deduce porque yo había tenido una conversación previa y se me ve en el restaurante [con Koldo García], durante una cena con otra persona", ha explicado.

Risto Mejide le ha insistido entonces en si fue una casualidad el encuentro con Koldo en esa marisquería, y Ábalos ha aclarado que le conocía de antes: "Hablamos, pero tranquilo, de nada importante".

"Yo no estoy en la querella. Imagino que el fiscal habrá valorado todas informaciones", ha explicado Ábalos. Tras varias declaraciones desvinculándose del caso, Risto le ha insistido en su última conversación con Koldo en el restaurante. "Te lo juro, no recuerdo que habláramos de nada importante", ha asegurado Ábalos.