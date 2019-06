Las elecciones autonómicas y municipales del pasado 26 de mayo dejaron un escenario incierto en muchas comunidades y localidades del país de cara a la formación de futuros ejecutivos. Los pactos entre fuerzas políticas de distinto signo determinarán el gobierno de diez autonomías, donde ningún partido ha obtenido mayoría, situación que solo se ha producido en Castilla La Mancha y Extremadura, donde regirá el PSOE.

Aragón, Canarias, Castilla y León, Madrid, Murcia y Navarra son las comunidades donde el panorama es más complejo y las negociaciones se están desarrollando con mayor intensidad. En Asturias, La Rioja y Baleares todo apunta a que el PSOE alcanzará acuerdos con otras formaciones de izquierdas, mientras que el PRC, de Miguel Ángel Revilla, será el previsible líder del Gobierno en Cantabria.

Respecto a los gobiernos locales, tanto en Madrid como en Barcelona se están produciendo conversaciones entre distintas formaciones en pos de acuerdos que permitan la gobernabilidad de ambas ciudades.

En territorio aragonés, el PP y Ciudadanos han mantenido ya un primer encuentro para perfilar una coalición con la que alcanzar un acuerdo de Gobierno que arrebate la Presidencia a su actual titular y vencedor de las elecciones, el socialista Javier Lambán, en beneficio del candidato popular, Luis María Beamonte. Esta maniobra permitiría continuar con al alternancia en el Ejecutivo de las tres legislaturas anteriores.

En esta primera reunión, la formación naranja ha presentado un decálogo de condiciones, que han sido bien acogidas por el partido de Pablo Casado. Sin embargo, esta unión PP-C's no basta para hacerse con el Ejecutivo aragonés. Con 28 diputados en las Cortes, 6 por debajo de la mayoría, necesitan el respaldo del Partido Aragonés (PAR), con 3, y de Vox, también con 3.

En este sentido, ambas partes han manifestado su inclinación por que el PAR entre a formar parte de la coalición; no así Vox, que prefieren que quede al margen. De hecho, Ciudadanos ya ha manifestado su rechazo a alcanzar acuerdos con el partido de extrema derecha. No obstante, el apoyo de los tres diputados de la formación de Santiago Abascal será necesario de una u otra forma para alcanzar la mayoría.

La alternativa a la coalición de derechas pasa de nuevo por el PAR, que debería unirse a PSOE, Podemos, Chunta e Izquierda Unida.

Los resultados de los comicios han provocado que en el archipiélago canario se inicien varias conversaciones a múltiples bandas de forma simultánea. Descartado el pacto entre PSOE, con 22 escaños, y Coalición Canaria (CC), con 17, que sobrepasaría la mayoría, ambas formaciones han comenzado a negociar con otros partidos en un escenario en el que Ciudadanos y Asociación Socialista Gomera (ASG) son clave.

Fue el PSOE quien renunció a una unión con CC, actualmente en el Gobierno, por considerar que los electores habían manifestado su voluntad de cambio. En sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo para constituir el nuevo Ejecutivo, los socialistas se han reunido con el resto de formaciones, aunque su opción más probable es la que incluye a Nueva Canarias (4 escaños), Podemos (3), ASG (3) y C's (2). Coalición Canaria, tras la negativa de los socialistas y de los de Pablo Iglesias a pactar con ellos, explora la alternativa que alinea a PP, ASG y Ciudadanos.

Por su parte, Ciudadanos ha arrojado más incertidumbre al ya complicado escenario al asegurar que no apoyará ningún pacto que incluya a Podemos o a investigados por la Justicia, una línea roja que afecta al candidato de CC y actual presidente de la Comunidad, Fernando Clavijo, imputado en el 'caso Grúas'.

Por su parte, si entra en juego la política nacional, existe la posibilidad de que los socialistas cedan a Coalición Canaria el Gobierno en las islas a cambio del apoyo o la abstención de sus diputados en el Congreso para la investidura de Pedro Sánchez. A este respecto se ha pronunciado la portavoz de CC en la Cámara Baja, Ana Oramas, y ha afirmado que no apoyarán un Ejecutivo de coalición ni programático con Podemos, como explica Clara Pinar.

En Castilla y León las negociaciones entre PP, con 29 diputados, y Ciudadanos, con 13, parecen avanzar por buen camino. Ambas formaciones, cuya suma superaría los 41 parlamentarios que marcan la mayoría, han celebrado este miércoles una primera reunión para pactar un contenido programático marcado por las medidas de regeneración.

Durante el encuentro, que ha terminado con ambas partes satisfechas, el partido de Albert Rivera ha presentado un decálogo de condiciones que ha sido bien acogido por los populares. En esta línea, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha considerado que la reunión ha sido "fructífera" y que constituye un "gran punto de partida".

La alternativa a una coalición de derechas al frente del Ejecutivo es una unión de los socialistas, vencedores en los comicios con 35 escaños, y Ciudadanos, una opción que parece alejarse tras las negociaciones de los naranjas y los populares.

La popular Isabel Díaz Ayuso está cada vez más cerca de convertirse en presidenta de la Comunidad de Madrid, después de las negociaciones mantenidas entre PP y Ciudadanos, en las que la formación naranja ha exigido a los populares presidir la Asamblea regional y ocupar también otro puesto en la Mesa del Parlamento autonómico, según relata Francisco Pelayo.

Las elecciones del 26 de mayo arrojaron unos resultados que dejaron como alternativa más probable para formar Gobierno una unión entre PP (30 diputados), Ciudadanos (26) y Vox (12), puesto que todas las alternativas del PSOE, que venció en los comicios con 37 escaños, para presidir la Comunidad pasan por la formación naranja en un pacto con Más Madrid y Unidas Podemos.

A pesar del acercamiento de posturas entre los populares y C's, Vox no parece tan convencido y su número uno a la Comunidad, Rocío Monasterio, ha dado por hecho este miércoles que no habrá acuerdo para formar la Mesa de la Asamblea, puesto que no se ha abierto una negociación a tres. Asimismo, ha recalcado que no harán concesiones "a ciegas" y ha acusado a los naranjas de "tirar lejía" a su partido.

Por su parte, el PSOE no tira la toalla en su pretensión de gobernar y este miércoles ha lanzado un mensaje a la formación de Albert Rivera, en la que los invita a apostar por el "progreso" y no por la "extrema derecha".

En la Comunidad Foral, las elecciones dejaron un escenario complicado de resolver. Navarra Suma (NA+), coalición compuesta por UPN, PP y C's, ganó con 20 escaños unos comicios en los que los votantes castigaron la gestión de la actual presidenta, Uxue Barkos, cuya Geroa Bai (GBAI) quedó relegada a la tercera posición, con 9.

Con estos resultados, la abstención del PSN redundaría en el ascenso a la Presidencia del candidato de NA+, Javier Esparza, por delante de la coalición GBAI, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra.

No obstante, el PSN ha comenzado sus propios movimientos, y su secretaria general, María Chivite, ha celebrado este miércoles una reunión con GBAI, la primera de la ronda de contactos planteada para intentar liderar un Gobierno de progreso en Navarra. El objetivo de los socialistas es una coalición que incluya a estas dos formaciones, a Podemos y a Izquierda-Ezkerra, que cuente con la abstención de EH Bildu.

A esta pretensión ha reaccionado NA+. Su candidato a la Presidencia, que es también presidente de UPN, no descarta que sus dos diputados en el Congreso puedan facilitar la investidura de Pedro Sánchez, siempre que el PSN abandone su intención de gobernar en la Comunidad Foral con la abstención de EH Bildu, como cuenta Clara Pinar.

La incertidumbre planea también sobre la Región de Murcia, en donde las elecciones autonómicas dejaron un panorama muy abierto, con PSOE y PP casi empatados, con 17 y 16 parlamentarios, respectivamente, y Ciudadanos, con 6, como llave de Gobierno.

La formación naranja se ha reunido esta semana con el Partido Popular para estudiar las opciones de un posible pacto para componer el Ejecutivo murciano, para el que descarta a Vox, del que necesitaría al menos el apoyo externo. El próximo lunes los de Rivera se entrevistarán con el PSRM, tan solo un día antes de la formación de la Asamblea Regional.

Las negociaciones de los Gobiernos locales en Madrid y Barcelona

La misma noche electoral, los resultados de los comicios municipales en Madrid ya apuntaron a una coalición de derechas, liderada por el candidato popular José Luis Martínez-Almeida, como la opción más probable para suceder a Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento.

Los 19 concejales de Más Madrid hacían muy difícil la continuidad de la hasta ahora alcaldesa, después de que Madrid en Pie no obtuviese ningún edil y el PSOE se quedase en 8.

Martínez-Almedia, en su camino hacia la Alcaldía, ha mantenido este miércoles su primera reunión formal con la número uno de Ciudadanos al Ayuntamiento, Begoña Villacís, para alcanzar un acuerdo que derive en un Gobierno municipal de coalición. En este encuentro, del que ambos han destacado la "buena sintonía", han establecido la necesidad de tener una serie de negociaciones, como explica Emilio Ordiz.

Para alcanzar la mayoría en el Consistorio, PP y C's necesitarán a Vox, que insiste en negociaciones a tres y en tener cargos en el potencial Ejecutivo.

Los ajustados resultados de los comicios municipales en la ciudad condal, con un empate a 10 concejales entre ERC y Barcelona en Comú, están dificultando sobremanera la formación del Gobierno local. La composición del nuevo Ejecutivo y el signo del mismo pasan por que la alcaldesa en funciones, Ada Colau, se posicione del lado de los independentistas o de PSC y Ciudadanos.

Tras los comicios, las dos alternativas para constituir el Gobierno municipal eran, por un lado, una unión entre ERC, JxCat y Barcelona en Comú; y, por otro, un acuerdo entre el partido de Colau, PSC y C's. La hasta ahora alcaldesa ha descartado ambas opciones por no querer pactar con la formación de Carles Puigdemont ni con la de Manuel Valls, con el que discrepa ideológicamente, y ha defendido una coalición con Esquerra y los socialistas.

Tras rechazar esta posibilidad, el candidato de ERC, Ernest Maragall, ha propuesto a la alcaldesa un acuerdo a dos bandas. Sin embargo, ante la indecisión de Colau, le ha lanzado este miércoles un ultimátum, como cuenta Isabel Serrano: se paran las conversaciones hasta que la alcaldesa en funciones decida con quién quiere pactar.