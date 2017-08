Atentado en Barcelona | Directo: Varios muertos y una veintena de heridos en un atentado terrorista en La Rambla

Los Mossos confirman VARIOS MUERTOS:



18:15 Hi ha víctimes mortals i ferits arran de l'atropellament. NO hi ha hagut cap tiroteig a El Corte Inglés. Seguiu fonts oficials — Mossos (@mossos) 17 de agosto de 2017

Según La Vanguardia habría un hombre atrincherado en el bar Luna de Istambul (antes American Soda modernista), un restaurante turco situado en la parte alta de Las Ramblas.

18:08 Dispositivo de búsqueda del autor del atropello masivo en marcha. No se acerquen a la zona afectada — Mossos (@mossos) 17 de agosto de 2017

Lo que se sabe hasta ahora del atropello masivo en La Rambla de Barcelona:





Una furgoneta blanca ha arrollado a varias personas en la zona de La Rambla.

Los Mossos han desalojado la zona en cuestión de minutos.

Se busca a un hombre de 1.70 con una prenda blanca con rayas.

El cordón policial llega ya hasta el inicio del Paseo de Grácia.

La Agencia EFE ya ha confirmado un muerto y veinte heridos.

Fuentes policiales confirman que se trata de un atentado terrorista.

EFE: Se confirma un muerto tras el atropello. A eso hay que sumar al menos veinte heridos.

Màxima prudència i tota l'atenció a les víctimes en els successos d'aquesta tarda a Barcelona. Desplegat i coordinat tot l'operatiu policial — Carles Puigdemont (@KRLS) 17 de agosto de 2017

#Barcelona Se busca a individuo 1,70 prenda blanca con rayas azules. Al menos veinte heridos. pic.twitter.com/j3APEFnRzE — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) 17 de agosto de 2017

Algunas fuentes apuntan a que la furgoneta irrumpió a 80 km/h en la zona de Las Ramblas.

Esta es la furgoneta utilizada en el atropello múltiple. El conductor ha huido a pie.

La foto la he recortado porque se veía una víctima. pic.twitter.com/oG8Q7WHSEe — Xavier Aldekoa (@xavieraldekoa) 17 de agosto de 2017

Los Mossos mantienen a los transeúntes en hoteles y comercios de La Rambla tras el incidente de una furgoneta https://t.co/HQTIIOnmJQ pic.twitter.com/xNjDwqFrfO — Europa Press (@europapress) 17 de agosto de 2017

Al menos tres personas yacen muertas en el suelo de La Rambla de Barcelona después del atropello, según han explicado testigos a Europa Press.



Varias fuentes aseguran que la Policía busca a un hombre de en torno a 1.70 que viste camisa o camiseta blanca con rayas azules.

Carles Puigdemont y Ada Colau ya están de camino a Barcelona para seguir de primera mano todas las novedades del ataque.

ACTUALIZACIÓN. Se confirman varios muertos. Se desconoce por el momento la cifra. https://t.co/Ue2dcmIFLr #ÚLTIMAHORA — La Vanguardia (@LaVanguardia) 17 de agosto de 2017

El País informa de que el perímetro ha sido ampliado y que llega ya hasta el inicio del Paseo de Gracia.

#BREAKING Barcelona police say Las Ramblas van incident 'terrorist attack' — AFP news agency (@AFP) 17 de agosto de 2017

Un testigo dice en @324cat que ha visto como furgoneta subía a la zona peatonal Rambla, aceleraba e iba dando eses para atropellar a más gente.

El presidente del Gobierno ya ha expresado su pesar a través de Twitter:

En contacto con todas las administraciones. Prioridad: atender heridos en Las Ramblas y facilitar la labor de las Fuerzas de Seguridad. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) August 17, 2017

TV3 informa de que hay gente atrincherada en un restaurante de la zona, pero no ha sido posible confirmarlo por el momento.

Confirmado: Atentado terrorista en Barcelona. La CIA avisó a los Mossos hace dos meses de que Barcelona, y en concreto la Rambla, podía ser escenario de un ataque terrorista como el que se ha producido esta tarde. Así lo recoge El Periódico.

El Periódico informa de un tiroteo en el mercado de la Boquería.

"Everybody started screaming"– eyewitness after several injured as van crashes into people in Ramblas, Barcelonahttps://t.co/w7nva15D4o pic.twitter.com/6FFaUcayte — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 17 de agosto de 2017

Algunas fuentes como El Independiente apuntan a que el autro del suceso está armado.

La Policía Nacional pide evitar acceder a las zonas cercanas al lugar del atropello y avisa de que solo se consulten fuentes oficiales.

⚠Recuerda seguir la información siempre de fuentes oficiales. Si estás en BCN evita las Ramblas y Plaza Catalunya@mossos @emergenciescat — Policía Nacional (@policia) 17 de agosto de 2017

Fuentes policiales, según La Sexta, confirman que el atropello es intencionado y que el autor del mismo permanece huído.

Cerradas las estaciones de tren y metro de la Plaza Cataluña, según fuentes oficiales.

Las autoridades, por el momento, descartan hablar de atentado terrorista.

Atentado. Además de atropellar a varios peatones, disparos en la Rambla de Barcelona.No ofreceré datos que comprometan la operación policial pic.twitter.com/Du3xQ4Jdjh — Xavier Torrens (@xavier_torrens) 17 de agosto de 2017

Además de las calles, también se ha procedido a desalojar varios centros comerciales y el Corte Inglés de la Plaza Cataluña.

Fuentes oficiales apuntan a que el autor, huído, se encuentra armado.



#URGENTE // Confirman fuentes oficiales que el hombre de la furgoneta, armado, está suelto por la Ramblas de Barcelona pic.twitter.com/bnT8ruUZxF — CRÓNICA ESPAÑA (@cronicaesp) 17 de agosto de 2017

La Generalitat ha pedido a los cuidadanos que no se acerquen a la zona. El despliegue policía ha desalojado en cuestión de minutos.

Las cifras que manejan en estos momentos los Mossos apuntan a una veintena de heridos. Siguen manejándose diferentes informaciones, y se sigue buscando al autor del atropello.

Apunta El Español que los afectados se han refugiado en el palacio de la Virreina, muy cerca del lugar exacto del incidente.

"¡Desalojen la plaza, ataque terrorista!". Eso es lo que se ha escuchado en la zona justo después del atropello.

Así está la situación en estos momentos en Las Ramblas:

Atropello masivo en la Rambla de Barcelona. La policía despeja la zona. "Todo el mundo fuera de plaza de Cataluña" pic.twitter.com/oCarYDN175 — Jesús García Bueno (@jesusgbueno) 17 de agosto de 2017

Añade la agencia EFE que la furgoneta que ha perpetrado el atropello es de color blanco.

Según El Independiente, el autor del atropello habría huído a pie.

Varios testigos afirman que muchas personas han salido corriendo de la zona de Las Ramblas, muy concurrida de turistas en pleno mes de agosto. De momento, pocos datos más se conocen.

Se acaba de producir atropellamiento masivo en las Ramblas de Barcelona por parte de una persona con una furgoneta. Varios heridos — Mossos (@mossos) 17 de agosto de 2017

La Policía ya ha comenzado a desalojar y algunas fuentes hablan de decenas de heridos.

La policía está desalojando la Rambla en Plaza Catalunya pic.twitter.com/IJEWZbDce1 — Jordi Perez Colome (@jordipc) 17 de agosto de 2017

Los Mossos d'Esquadra ya han desplegado un dispositivo y desde Emergencias se pide que se abandone la zona.

⚠⚠⚠⚠⚠⚠

IMPORTANT: incident in Plaça Catalunya #Barcelona. Please avoid going out in this area — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 17 de agosto de 2017

Una furgoneta ha atropellado esta tarde a varias personas que paseaban por las Ramblas de Barcelona, según han informado los Mossos d'Esquadra.