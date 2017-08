Generalitat y Mossos desmienten al Gobierno: "Aún buscamos a dos o tres personas relacionadas con los ataques"

El conseller de Interior, Joaquim Forn, ha descartado dar por desarticulada la célula terrorista que ha atentado en Barcelona y Cambrils (Tarragona) "hasta detallar el paradero de todas las personas que forman parte de ella". Por su parte, el portavoz de los Mossos d'Esquadra, Albert Oliva, ha dicho que la opción de que se produzca un nuevo atentado "no se descarta nunca", en relación a las declaraciones del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha dado por desarticulada la célula terrorista que ha atentado en Barcelona y Cambrils.

"No desmentimos ni confirmamos a un ministro", ha dicho Oliva en una atención a los medios, y ha recordado que han pasado pocas horas de los atentados y que, durante este tiempo, se han producido muchas acciones y detenciones en actuaciones rápidas, y que, a partir de ahora, la información correrá de forma más lenta y detallada.

Ha insistido en que los Mossos son los que lideran la investigación y que la Policía Nacional y la Guardia Civil trabajan de forma complementaria, ofreciéndoles mucha información: "De la misma manera que Mossos fue quien dio la primera información, somos los que vamos a concluirla".

Investigación sin terminar

Hay varias líneas de investigación, así como actuaciones que no se dan por terminadas "No quiero contradecir al ministro Zoido ni mucho menos, pero esta es una investigación que se está llevando a cabo desde los Mossos d'Esquadra" y hay varias líneas de investigación, así como actuaciones que no se dan por terminadas, ha detallado Forn en una comparecencia ante los medios después de firmar el libro de condolencias del Ayuntamiento de Barcelona.

Forn ha explicado este sábado que los Mossos d'Esquadra están buscando a "dos o tres personas" relacionadas con los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) por su presunta vinculación con los hechos.

Zoido ha anunciado este mismo sábado desde Madrid que consideraban desarticulada la célula terrorista, ante lo que Forn ha respondido que "lo que se produjo en Cambrils permite garantizar que se ha dado un golpe muy fuerte a la célula, pero en este momento no se puede decir que esté absolutamente desarticulada".

