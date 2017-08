El niño australiano de 7 años que se dio por desaparecido es uno de los muertos en la Rambla

Julian Cadman, el niño de 7 años que se dio por desaparecido tras el atentado en la Rambla, es uno de los fallecidos. Así lo ha dado a conocer la familia y lo ha confirmado posteriormente emergencias.

Los Mossos comunicaron este sábado que estaba localizado pero no especificaron su estado de salud. Con esta muerte, ya son dos los niños que han perdido la vida en los ataques. Se une a otro de 3 años cuyo fallecimiento se confirmó el viernes.

Además, Emergencias también ha facilitado datos sobre otras dos víctimas: se trata de un belga y de un italiano.

3 more fatalities of the atttack in #Barcelona identified: 1 Australian boy (also UK nationality) 1 Italian citizen 1 Belgian