Feijóo rechaza que el indulto "resuelva" problemas, lo tacha de "autoindulto" del Gobierno y avisa: "Es legitimar un delito"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado en contra de los indultos a los presos del procès al considerar que el Gobierno "es parte interesada" y que, por tanto, la medida de gracia supone un beneficio para el Ejecutivo. "El indulto no es a los independentistas, sino a los socios del Gobierno. Es un autoindulto", ha señalado este martes en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum y al que han acudido también Pablo Casado y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, entre otros dirigentes populares.

"Cuando usted tiene un interés debe abstenerse. Aquí el Gobierno es interesado porque la propia vida útil del Gobierno depende de ello y depende la duración de la legislatura", ha argumentado el líder gallego, que ha recordado otros indultos anteriores aprobados como el de Felipe González al general Armada, condenado por el intento de golpe de estado del 23F; y el de Aznar al exministro del Interior del PSOE, José Barrionuevo, y el ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera. En ninguno de los dos casos, ha justificado, los gobiernos tenían relación alguna con los indultados y, además, el Supremo avalaba la medida, al contrario que ahora.

El barón popular considera, por tanto, un error que el Gobierno conceda esta medida: "Creo que nos vamos a equivocar como Estado con ese indulto. Creo que no vamos a resolver los problemas, vamos a legitimar un delito continuado", ha sentenciado. Por este motivo, ha apoyado que su partido acuda a la manifestación del próximo domingo en la plaza de Colón al ser convocada por la sociedad civil: "Me parece perfecto, adecuado y oportuno que mi partido participe", ha afirmado. "Me sorprendería que el PP no estuviese cuando es llamado a defender la Constitución".

Si bien ha respaldado la presencia de su partido en la cita, el presidente gallego no acudirá porque tiene previsto un encuentro con el Papa Francisco. Tampoco irán los presidentes de Andalucía ni de Castilla y León, ambos argumentando motivos personales. Fernandez Mañueco, en cambio, sí ha acompañado a Feijóo en el acto de este martes, al igual que el líder del partido nacional, Pablo Casado, y el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida.

"Preocupación" por la imputación de Cospedal

Preguntado por la imputación de la exsecretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, y su marido en el marco de la trama Kitchen, el presidente gallego ha reconocido su preocupación al afectar directamente a su partido, aunque a la vez se ha querido mostrar "tranquilo" por la confianza que mantiene en muchos de los imputados. A su juicio, "lo mejor que podemos hacer es conocer las responsabilidades que implican en el caso que las hubiere". Por lo tanto, ha sentenciado, "preocupación sí, tranquilidad también".