Desafío independentista | Directo: Puigdemont se reúne con el Govern y JxSí antes de su esperado discurso en el pleno

El Comité de las Regiones de la Unión Europea, órgano consultivo sin capacidad de decisión que representa los intereses de las regiones europeas, mantendrá un debate sobre la situación en Cataluña este martes. "Más que nada, lo que hace falta, es el diálogo", ha avanzado el presidente del Comité de Regiones, Karl Heinz Lambertz. "Mantengo la esperanza de que esto también sea posible en la situación difícil que tenemos ahora en España con Cataluña", ha agregado.

Ciudadanos ha decorado la fachada de su sede de Madrid con la senyera, la bandera española y la europea.

¡Buenos días! Así amanece la sede Cs en #Madrid: con la senyera, la bandera española y la europea

Los diputados de ERC y PDeCAT han decidido que este martes por la tarde tampoco asistirán al pleno del Congreso y han retirado del orden del día las dos mociones sobre el referéndum que habían registrado y con las que pretendían que la Cámara reconociese los resultados. Sí acudirán a la sesión de control al Gobierno en el Senado. Desde la detención de altos cargos de la Conselleria de Economía la actividad parlamentaria de los diputados de los dos partidos independentistas ha sido muy limitada.

¡Vámonos a Portugal!, por Charo Rueda. "No soy ni de patrias ni de banderas, detrás de las que muchas veces se ocultan los gobernantes para esconder males mayores", afirma la periodista.

Los Mossos d'Esquadra confirman que "por motivos de seguridad" el parque de la Ciutadella de Barcelona, donde se encuentra la sede del Parlament, estará cerrado al público. A la hora a la que empieza la comparecencia de Puigdemont está prevista la celebración de dos concentraciones en las inmediaciones de la Cámara: una a favor de la independencia y otra en contra.





El discurso de Puigdemont en el Parlament está previsto que empiece a las 18.00 horas. El president no tendrá límite de tiempo. Cada líder de grupo dispondrá de diez minutos para intervenir y si Puigdemont les replica, abrirá un nuevo turno para los líderes de la oposición de cinco minutos cada uno. No se sabe aún si la Cámara hará algún tipo de votación sobre la propuesta que presente el president. Los soberanistas se inclinan por que no la haya, ya que esto significaría desobedecer su propia Ley del Referéndum, que establece que los catalanes tuvieron la última palabra el 1-O.

El mal negocio de un país aislado, por José Moisés Martín Carretero. "Invertir en un país aislado no suele ser buen negocio", señala el economista, que en su artículo habla de la decisión de numerosas empresas de trasladar su sede social fuera de Cataluña.

The New York Times analiza lo que está ocurriendo en Cataluña. "¿Qué une a un grupo anarquista juvenil, un partido conservador partidario del libre mercado y un partido de izquierdas comprometido con mejorar el estado del bienestar?", se pregunta el diario estadounidense. "Si esta alianza independentista suena frágil, difícil de manejar y paradógica es porque lo es", añade después.

20minutos entrevista a Josep Borrell. "Convocar elecciones en Cataluña sería muy razonable", afirma el expresidente del Parlamento europeo. La intervención del exministro socialista fue una de las más aclamadas en el acto por la unidad de España y la convivencia celebrado el domingo en Barcelona.

La Guardia Civil ha incluido al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, dentro del organigrama que supuestamente habría planteado el Govern para la potencial declaración de independencia. El instituto armado basa sus conclusiones en un documento incautado el 20 de septiembre en el registro del domicilio de Josep María Jové, secretario general de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda y número dos de Oriol Junqueras. Además de a Trapero, también se sitúa dentro de la estructura tanto al presidente de la ANC, Jordi Sánchez, como al de Omnium Cultural, Jordi Cuixart.

La estampida catalana, por Carmelo Encinas. El director de Opinión de 20minutos se hace eco de la salida de Cataluña de importantes empresas.

¡Buenos días! Estamos a nueve horas y media del pleno en el que el Parlament podría proclamar la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Fuentes soberanistas aseguraban este lunes que el president, Carles Puigdemont, prevé plantear que sea con "efectos progresivos" pero a esta hora se desconoce cuál será exactamente el contenido del discurso que dará en la Cámara.