Colau: "Los resultados del 1-O no pueden ser un aval para proclamar la independencia"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha transmitido este lunes un mensaje institucional en el que ha señalado que "los resultados del 1-O no pueden ser un aval para proclamar la independencia". La primer edil ha señalado también que la crisis catalana es "una encrucijada" en la que se debe actuar "con la cabeza fría".

La alcaldesa de Barcelona ha pedido a los presidentes del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la Generalitat, Carles Puigdemont, "que no tomen ninguna decisión que pueda dinamitar la posibilidad de un espacio de diálogo" y actúen "con la cabeza fría y con responsabilidad".

Veinticuatro horas antes de la comparecencia del presidente de la Generalitat en el Parlament con una declaración de independencia sobre la mesa, Colau ha intervenido por la tarde en la Galería Gótica del Ayuntamiento de Barcelona, en una declaración institucional y junto a la única bandera de la ciudad para explicar su posición sobre la situación política en Cataluña. Primero ha leído su declaración en catalán y después en español.

La alcaldesa ha reiterado su negativa tanto a que Puigdemont emita este martes una declaración de independencia como a que Rajoy aplique el artículo 155 para la suspensión de la autonomía catalana.

No es el momento del choque de trenes, es el momento del diálogoColau ha apelado a los dos presidentes para que frenen lo que considera una escalada de tensión que no lleva a ninguna parte ni a Cataluña ni a Barcelona: "No es el momento del choque de trenes, es el momento del diálogo y de imaginar nuevos caminos".

Les ha pedido abandonar "las trincheras, el lenguaje de vencedores y vencidos" para encarar una solución al conflicto dialogada, y ha asegurado que percibe entre los barceloneses preocupación y tristeza.

Considera que la votación del 1 de octubre ha abierto una posibilidad a la mediación internacional en el conflicto entre Cataluña y el resto del Estado, y avisa a los dos presidentes de que el "acto más valiente" que podrían hacer es dialogar y aceptar esta mediación, renunciando a sus respectivos planes actuales.

Advertencia a Puigdemont

Al presidente catalán lo ha definido como un hombre de principios que se debe a un programa electoral en que se incluía la independencia, pero a la vez le ha advertido de las consecuencias negativas de este proyecto político: "No hay que precipitarse. No podemos poner en peligro la cohesión social ni las instituciones catalanas".

No hay que precipitarse. No podemos poner en peligro la cohesión socialA Rajoy le ha pedido abandonar la idea de suspender la autonomía catalana; dejar a un lado la "intervención" de las instituciones catalanas y retirar de Cataluña el dispositivo policial extraordinario que el Estado desplegó con motivo del 1 de octubre.

Así, reclama "gestos de distensión" de los dos presidentes, les ha acusado de ser protagonistas de una escalda en el conflicto que no beneficia a nadie y les ha avisado de que es momento de construir puentes en vez de dinamitarlos.

Ha concluido que Cataluña está en un cruce de caminos histórico y que ante este escenario no vale ni respuesta unilaterales --la Generalitat-- ni medidas coercitivas --el Estado--, y ha apelado a empezar un diálogo desde las instituciones en el que ella está dispuesta a implicarse.

La alcaldesa considera que hay "mayorías parlamentarias" que permiten afrontar un diálogo con garantías, y ha elogiado al principal grupo de la oposición en el Congreso, el PSOE, porque ha empezado a hablar de diálogo y de negociación política, considera.

Colau ha dicho que la sociedad catalana es plural y diversa, y que así lo prueban las movilizaciones de los últimos días: desde el referéndum del 1 de octubre hasta las concentraciones por el diálogo del sábado y la manifestación contra la independencia del domingo: "Todas ellas son legítimas y merecen ser escuchadas".

Sostiene que la votación del 1-O merece una especial mención, ya que más de dos millones de personas participaron en ella y evidenció ser un acto de soberanía popular que ha demostrado el "agotamiento del modelo autonómico en Cataluña".

