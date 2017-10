¡Vámonos a Portugal!

Con la que está cayendo aquí, que vamos a peor entre la inmovilidad de los unos y la gran capacidad de los otros de hacer de su capa un sayo, sin que se vea un resquicio para el entendimiento, yo me voy y me hago portuguesa. La idea no es mía, es de una amiga con la que me fui este verano a Lisboa, pero se la he robado, porque ganas e intenciones no me faltan.

No me costaría nada y me haría al lugar en un plis. Total, es lo que llevo haciendo toda la vida, moverme de un sitio a otro. Desde que era pequeñita y a mi padre, que no era guardia civil pero sí de culo inquieto, y a mi madre, que no era la mujer de guardia civil pero le encantaban las mudanzas, les daba por cambiarnos a todos de vida y de escenario.

Lo malo de aquello era que dejabas de ver a tus amigos de siempre con tanta frecuencia. Lo bueno, que no nos sentíamos de ningún sitio y sí de todos y, salvados los primeros inconvenientes, hacíamos enseguida nuevos amigos y nueva vida que nos gustaba tanto o más que la anterior.

No soy de patrias ni de banderas, detrás de las que muchas veces se ocultan los gobernantesDe aquellas me ha quedado un nosequé cuando me preguntan de dónde soy. Me quedo parada en el primer momento, pensando en eso, de dónde soy, con el interlocutor creyendo que no se lo quiero decir o que tengo un problema mayor. Ni lo uno ni lo otro, solo es que necesito unos segundos para pensar si le cuento la retahíla de lugares de los que me siento, si le digo dónde he nacido y nunca he vivido, dónde estoy paciendo en ese momento o si me decido por el "¡uf, qué pregunta!".

Con estos antecedentes, no soy ni de patrias ni de banderas, detrás de las que muchas veces se ocultan los gobernantes para esconder males mayores. Y así estamos, como si no hubiera otro asunto importante sobre la faz de España. No se puede hablar de otra cosa y no se habla de otra cosa.

Por eso, me voy y quiero hacerme portuguesa. ¡Qué envidia de Portugal! Cómo se ha recuperado de la crisis, a pesar del rescate de 78.000 millones de euros en 2012 apretándoles el gaznate, cómo ha conseguido descender la tasa de paro al 10% y cómo empresarios y Gobierno se han propuesto ahora traer de vuelta a todos los jóvenes cualificados que se fueron del país con la crisis, con un programa que se llama Empreender 2020 y que ya tiene cerca de 1.500 interesados. Y lo han conseguido haciendo lo contrario de lo que hemos hecho los demás por orden de Alemania. Ellos han apostado por menos austeridad y más apoyo a la demanda interna.

Lo mismito que aquí. Intercambio y movilidad exterior llamó nuestra ministra de Trabajo, Fátima Báñez, al exilio económico de los miles de jóvenes y no tan jóvenes que se fueron con la crisis, ¿se acuerdan? Y con este panorama, de allí no los trae ni ella ni su venerada Virgen del Rocío. Están empeñados en que ahora eso no toca. Ahora es tiempo de envolverse en patrias y banderas y ahí metidos poco pueden mirar más allá.