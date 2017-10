El café para todos, de nuevo

El president Puigdemont echó mano de un recurso largamente criticado en Cataluña: el denominado 'café para todos'. Un sistema que se aplicó para crear la España de las autonomías; precisamente los desequilibrios que genera entre las diferentes comunidades autónomas nos han traído hasta aquí. Un sistema que intentaba contentar a todos por igual y que al final no satisface prácticamente a nadie, pero especialmente han sido los catalanes los que durante años han reivindicado un sistema más justo y mayor autogobierno. Y Puigdemont tiró del café para todos: intentó contentar a nacionalistas, a independentistas, a empresarios, e incluso intentó llegar a los no independentistas y apeló al diálogo con el Gobierno de Mariano Rajoy. Puigdemont declaró una "independencia suspendida", y no contentó a nadie. Abrió la puerta a la esperanza para unos y al mismo tiempo a que se pueda aplicar el artículo 155 por los pocos segundos que tuvo de vigencia.

