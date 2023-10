El 'investómetro': estos son los apoyos que tiene ya confirmados Sánchez y los que le faltan para sumar mayoría

"El bloque involucionista y de retroceso ha fracasado". Así de contundente se mostraba Pedro Sánchez el pasado 23 de julio tras conocerse los resultados de las elecciones generales desde el balcón de Ferraz. Para el actual presidente en funciones, la unión PP-Vox había fracasado. Toda una declaración de intenciones a la que se ha agarrado estos meses y que ha mantenido hasta llegar hasta el encargo del rey Felipe VI para formar Gobierno, después de ver como Alberto Núñez Feijóo fracasaba en su propia investidura.

Pero llega la hora de la verdad y ahora le toca al socialista recabar sus propios apoyos para hacerse con las llaves de Moncloa. No lo tiene fácil. Lo que parecía que estaba escrito se ha ido complicando en los últimos meses, sobre todo de la mano de los partidos independentistas catalanes. Junts y ERC saben que serán sus síes o sus abstenciones las que decidirán que se reedite un Gobierno progresista de coalición y, en consecuencia, tienen sus propias exigencias. La amnistía y también un referéndum. Esta última petición es la que ha provocado que el PSOE se divida. En Cataluña, el PSC votará en contra de las propuestas de amnistía y referéndum.

El PNV duda y Sumar dice que, pese a querer llegar a una acuerdo, "el pacto está todavía muy lejos". Los únicos que no han puesto pegas a la investidura del socialista son EH Bildu, que ante un Ejecutivo con Vox optan por el socialista. Coalición Canaria, por su parte, duda de si cambiar de lado después de haber apoyado al PP. Pero, ¿qué combinaciones podrían llevar al líder socialista a convertirse en presidente del Ejecutivo?

Mayoría absoluta con los síes de Junts y ERC

Pedro Sánchez quiere recabar los apoyos de todo el bloque progresista e independentista y Junts y ERC son su objetivo. El líder socialista sabe que el precio a pagar es caro, pero no sería improbable que acabe llegando a un acuerdo con ambas formaciones, pese a que estas han dejado claras sus condiciones.

Ambos partidos firmaron un acuerdo la semana pasada en el que rubricaban que "no apoyarán" un futuro Gobierno de Sánchez si no garantiza las condiciones para un referéndum. "La resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español pasa por la vía política y democrática", reza el documento firmado.

Mayoría absoluta con el apoyo de ERC y la abstención de Junts (o viceversa)

Ninguno de los partidos catalanes ha hablado de abstención después de haber firmado su acuerdo. Tienen claras las condiciones para apoyar la investidura del líder del PSOE y de ahí no salen. "Si la condición es el referéndum, no hay camino posible", dijeron los socialistas la semana pasada en un comunicado. "El diálogo ha de servir para superar la división y no para profundizar en la ruptura y la discordia que tanta tensión generó de forma estéril en Cataluña y en el resto de España", añade.

Habrá que esperar a las reuniones de los próximos días para saber si la abstención es una posibilidad por parte de alguna de las dos formaciones.

Mayoría simple con el apoyo de Coalición Canaria y la abstención de Junts y ERC

Coalición Canaria daba la sorpresa este lunes, tras la ronda de contactos con el rey Felipe VI. Su portavoz, Cristina Valido, dejaba claro que la puerta estaba abierta para el PSOE. "En el escenario de un posible acuerdo, hay elementos mucho más allá de que la extrema izquierda esté incorporada en el Gobierno o que haya una amnistía que no compartimos", señaló Valido, que dejó claro que el pago por su voto es que los socialistas acepten la "agenda canaria".

Aún así, Valido afirmó que los socialistas no se han puesto en contacto con ellos. "No tenemos contacto ni negociación abierta en este momento, por más que desde el PSOE se hayan hecho declaraciones diciendo que no creen que haya problema en llegar a un acuerdo con nosotros", declaró la diputada.

Mayoría simple con abstención de miembros del PP

El Partido Popular intentó que el PSOE se abstuviera durante el intento fallido de Feijóo para eliminar a Vox de la ecuación, pero es muy poco probable que ahora sean ellos los que se abstengan. Los dirigentes populares no ven clara la investidura del presidente en funciones. Para la cúpula del partido, "lo más importante es lo que va a hacer el PNV".

Su total repulsa a la amnistía, contra la que han vuelto a convocar una protesta este fin de semana en Barcelona, no parece que vaya a permitir que desde las filas populares decidan abstenerse.

Mayoría simple por ausencia de votantes

En última instancia, se podría dar la posibilidad de que algunos diputados no acudan a la votación, esto facilitaría la investidura del socialista.

Aunque según el reglamento del Congreso, "en los casos de embarazo, maternidad, paternidad, enfermedad o en situaciones excepcionales de especial gravedad en que, por impedir el desempeño de la función parlamentaria y atendidas las especiales circunstancias, se considere suficientemente justificado, la Mesa de la Cámara podrá autorizar en escrito motivado que los diputados emitan su voto por procedimiento telemático".