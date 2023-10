El PP no ve clara la investidura de Sánchez, que se presentará al rey "con 152" apoyos: "Lo más importante es lo que va a hacer el PNV"

Los dirigentes populares no ven clara la investidura de Pedro Sánchez. Unas mañanas, cuando desayunan con supuestos acuerdos entre los independistas y el PSOE para aprobar la amnistía, se inclinan hacia el Gobierno progresista; otras como la de este lunes, cuando el PNV comunica al rey que no dará su sí hasta que Sánchez acepte un "compromiso" de legislatura con un "acuerdo político claro", los populares apuestan por la repetición electoral. En todo caso, lo que la dirección nacional vislumbra con certeza es que Pedro Sánchez se presenta a la ronda de contactos con 20 apoyos menos que Alberto Núñez Feijóo y que, además, la llave maestra que parecía manejar en exclusiva Junts ahora se la reparte con otros partidos. "Lo más importante es lo que va a hacer el PNV", advierten fuentes del PP.

Antes incluso de saber si el rey designará a Pedro Sánchez como candidato a la investidura tras el fracaso numérico de Feijóo, los populares ponen en valor tres cuestiones. La primera, que Sánchez acude este martes a la ronda de contactos "con un máximo de 152 escaños" [121 del PSOE y 31 de Sumar, "de los cuales los cinco de Unidas Podemos están en el aire"]. Por lo que, de momento, "es imposible" que Sánchez tenga mas síes que noes; la segunda, que el rechazo a Feijóo no implica el apoyo a Sánchez. "No hemos conseguido el sí, pero tampoco hemos propiciado el sí a Sánchez porque no hay miedo a Feijóo" -sostienen las fuentes-; y la tercera, que el PP, "a diferencia del PSOE", promete no presionar al rey.

Todo ello genera nuevas esperanzas al PP, cuya lectura es que el país solo puede optar por "amnistía o nuevas elecciones en enero". En esta decisión será clave el PNV, que tras reunirse con el rey en la apertura de estos nuevos contactos ha trasladado que no está en disposición todavía de apoyar la investidura del socialista. "Está por ver si apoya a Sánchez", celebran ahora lo populares tras su rifirrafe de la semana pasada con dicha formación nacionalista que hasta 2018 fue su aliado.

Por este motivo, y tras negarle el sí incondicional a Sánchez, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido al líder popular que el discurso que mantuvo contra el PNV -y este con el PP- durante la investidura "tenga su corrección en el futuro para lo que pueda ser la relación normal". Los populares han "recogido el guante", eso sí, lamentando que este acercamiento no se hubiera producido hace una semana. "Nos hubiera gustado que esa mano tendida se hubiera producido hace tres días", explicó Elías Bendodo quien, además, ha presionado al PNV. "Cuando Sánchez habla de que después del 23-J se ha conformado una mayoría progresista y de izquierdas en el Congreso, ¿dentro está el PNV?".

Para los populares, el hecho de que Pedro Sánchez radie "debilidad" es motivo suficiente para que los partidos nacionalistas e independentistas "encarezcan" su precio al apoyo. Lo que en cualquier caso no debe ser aceptado por Sánchez. Tal y como defendió Feijóo durante su investidura y recuerda Bendodo, "hay principios que en democracia no es negociable", como "romper la Constitución, la igualdad, el intento de enfrentar a los ciudadanos privilegiando a unas comunidades autónomas sobre otras ni un referéndum unilateral ni una amnistía que es una enmienda a la totalidad a la justicia en España".

En este contexto, Alberto Núñez Feijóo asiste este martes a la ronda de contactos con el rey "con la misma claridad de ideas y de principios que los expuestos en la investidura de la pasada semana" y con 172 votos a favor, "mientras que Sánchez tiene poco más de 150", puntualizan en el PP pese a que insisten en que no quieren presionar al rey. "El Partido Popular no va a presionar a Felipe VI ni le va a hacer oposición, como sí hizo el PSOE con Feijóo" antes de que le designara candidato.