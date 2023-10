El PNV pide un "compromiso" de legislatura a Sánchez, CC mantiene el suspense y UPN votará 'no' por su pacto con Bildu y Junts

Todavía no es oficial que Pedro Sánchez vaya a ser el candidato en una nueva sesión de investidura, pero los partidos comienzan a posicionarse al respecto. El PNV, socio del presidente en funciones desde que alcanzó la Moncloa en 2018, pide un "compromiso" de legislatura con un "acuerdo político claro"; Coalición Canaria juega al despiste mientas muestra su predisposición a un pacto que validará la dirección del partido; y UPN votará 'no' por incluir la investidura del socialista a EH Bildu y Junts.

Estos tres partidos han sido quienes han abierto este lunes la ronda de consultas del rey Felipe VI, la segunda de la legislatura tras resultar fallida la semana pasada la investidura de Alberto Núñez Feijóo (PP). El último en visitar al monarca esta mañana ha sido Aitor Esteban, portavoz de los 'jeltzales', que ha rehusado dar una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados aunque su grupo ha anunciado que le ha trasladado al rey que no está en disposición todavía de apoyar la investidura del socialista. Sí ha hablado por parte de los vascos el lehendakari Íñigo Urukullu, que ha pedido a Sánchez un acuerdo "político claro, constatable, cumplible y con compromiso". Lo ha hecho en una entrevista en Cadena SER recogida por Servimedia.

El presidente del País Vasco ha asegurado que en caso de que no se firme dicho documento, la legislatura será difícil. "Y esto sería muy preocupante", ha añadido. La reflexión del PNV pasa porque en esta legislatura, a diferencia de la anterior, el PSOE necesitará "de todos los votos de los partidos que puedan hacerle presidente todo el tiempo". Cabe recordar que el presidente, una vez reciba el encargo del monarca, necesitará el apoyo de Sumar -que se incluirá en la coalición-, ERC, Junts, EH Bildu y PNV. Tampoco sería descartable el apoyo del diputado del BNG, que no ha acudido a la ronda de consultas, como tampoco lo han hecho los independentistas catalanes y los 'abertzales'.

En este punto, será decisivo el voto de la diputada Cristina Valido, de Coalición Canaria, que podría provocar que el PSOE necesitara la abstención y no el voto afirmativo de la formación de Carles Puigdemont, huido de la Justicia en Bélgica. Valido, que sí ha comparecido en la Cámara Baja, ha dejado todas las puertas abiertas, puesto que ha anunciado que todavía los socialistas no se han puesto en contacto con Coalición Canaria. "No tenemos contacto ni negociación abierta en este momento, por más que desde el PSOE se hayan hecho declaraciones diciendo que no creen que haya problema en llegar a un acuerdo con nosotros", ha declarado la diputada.

Así, los canarios muestran su predisposición a hablar, sin líneas rojas. Es decir, sin que la entrada de Sumar en el Ejecutivo -por considerarles "extrema izquierda"- ni la aprobación de una hipotética ley de amnistía vayan a ser los únicos condicionantes. "En el escenario de un posible acuerdo, hay elementos mucho más allá de que la extrema izquierda esté incorporada en el Gobierno o que haya una amnistía que no compartimos", ha lanzado Valido, que ha puesto encima de la mesa que lo primero que deberán hacer los socialistas es aceptar la "agenda canaria" -firmada también por Feijóo- y pagar las cantidades que, según CC, se pactaron con en los Presupuestos de 2023 y no han sido transferidas aún.

UPN se mantiene el 'no', pero se abre a futuros pactos

Quien seguro votará 'no' a la hipotética investidura del presidente en funciones será Unión del Pueblo Navarro (UPN). Lo ha explicitado su presidente, Javier Esparza, que ha rechazado que Sánchez necesite a Junts y a EH Bildu, con quien asegura que hay ya un acuerdo y pide que se haga público. "Nadie sabe qué tiene pactado ni qué han acordado, pero en política no hay nada gratis", ha apuntado en una comparecencia también en la Cámara Baja.

Además, se ha mostrado absolutamente contrario al "chantaje" que supone la amnistía, pues "borra delitos que se cometieron en el golpe de Estado producido en Cataluña". Eso sí, Esparza ha admitido públicamente y que la legislatura "es muy larga", por lo que podrían llegar a acuerdos con el Gobierno "si son buenos para los navarros". Es lo que ocurrió en la pasada legislatura con la reforma laboral, aunque los entonces diputados de UPN Carlos García Adanero y Sergio Sayas -ahora parlamentarios por parte del PP- se saltaron la disciplina de voto.