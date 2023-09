El PSOE responde a la petición de referéndum de Junts y ERC: "Por ese camino no hay avance posible"

Si la condición es el referéndum, "no hay camino posible". Es la respuesta del PSOE a la resolución del Parlament en la que Junts y ERC han pactado no apoyar la investidura de Pedro Sánchez, presidente en funciones, si "no se compromete a trabajar para hacer efectivas las condiciones" que permitan la celebración de un referéndum de autodeterminación. Así lo ha asegurado el partido en un comunicado conjunto lanzado con el PSC en el que reiteran que su apuesta pasa por "el diálogo" y no por la "profundización de la ruptura".

"El diálogo ha de servir para superar la división y no para profundizar en la ruptura y la discordia que tanta tensión generó de forma estéril en Cataluña y en el resto de España", reza el comunicado, publicado a última hora de la tarde de este miércoles. En varios párrafos, Ferraz y el PSC insisten en su apuesta por el diálogo y rechazan de forma velada el referéndum porque, dicen, no es el "camino" y "no hay avance posible".

En este punto, los socialistas creen que el "camino" es "el de la convivencia y la cohesión, el entendimiento y el progreso económico y social de Cataluña". "Siempre dentro de la Constitución Española", añaden, un punto que repiten cada vez que pueden todos los ministros socialistas y los cargos del partido.

Además, Ferraz también saca pecho de los resultados electorales obtenidos en Cataluña. "En las últimas generales", dicen, la sociedad catalana "y la española en su conjunto han apostado de manera amplia por un gobierno progresista que continúe la senda de diálogo, acuerdos y concordia iniciada hace cuatro años". "No por mirar al peor pasado, sino por seguir construyendo juntos un futuro mejor", apuntan.

La formación de Salvador Illa logró más de 1.200.000 votos, quedándose cerca de su mejor resultado histórico, el cosechado en 2008. El PSC logró 19 diputados gracias al 34,50% de los votos, 20 puntos más que Sumar, que fue segunda fuerza con siete asientos y casi medio millón de votos. ERC, Junts, la CUP y el PDeCAT lograron 985.998 votos, 270.000 menos que en las últimas municipales y 666.000 por debajo de las generales de noviembre de 2019.

La respuesta de los socialistas llega después de que el debate de política general en el Parlament haya supuesto la imagen de la unidad entre ERC y Junts, que han pactado una propuesta de resolución que da el aval a los partidos catalanes para no apoyar la investidura del candidato socialista -que aún no ha recibido el encargo del rey Felipe VI- si "no se compromete a trabajar para hacer efectivas las condiciones" para celebrar un referéndum. "El Parlament se pronuncia a favor de que las fuerzas políticas catalanas con representación en las Cortes españolas no apoyen una investidura de un futuro Gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum", reza la resolución.