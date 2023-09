ERC y Junts pactan que "no apoyarán" un futuro gobierno de Sánchez si no garantiza las condiciones para un referéndum

El debate de política general en el Parlament tendrá finalmente una imagen muy buscada, la de la unidad entre ERC y Junts de cara a las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso.

Los dos grupos han pactado una propuesta de resolución que insta al Parlament a dar su aval a que los partidos catalanes no apoyen la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, si "no se compromete a trabajar para hacer efectivas las condiciones" para celebrar un referéndum.

Concretamente el texto de la resolución pactada entre ERC y Junts escribe: “El Parlament se pronuncia a favor de que las fuerzas políticas catalanas con representación en las Cortes españolas no apoyen una investidura de un futuro Gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum”.

Las negociaciones entre los dos grupos han sido intensas, el plazo para presentar las propuestas finalizaba a las 17.00 horas y han tenido que solicitar una prórroga de media hora para poder registrar la resolución.

Por la mañana, el acuerdo parecía muy lejano, ya que desde Junts Per Catalunya se considera que son los partidos y no el Govern quienes deben liderar la negociación sobre un referéndum. Por este motivo, la formación de Borràs y Turull afirmaba a pocas horas del cierre de admisión de propuestas que "no podemos apoyar la propuesta de resolución de ERC" en los términos en los que estaba redactada.

Mínimo denominador

Además, se daba la circunstancia de que la CUP también habían presentado una propuesta sobre autodeterminación, por lo que Junts consideraba que había que buscar un "un mínimo denominador" que no parecía ser fácil.

La dificultad parecía aún mayor teniendo en cuenta que la formación turquesa ha presentado también una propuesta de resolución en la que se pide al Parlament que "constate la falta de confianza" en el Govern de Pere Aragonès. Por este motivo, desde Junts creen que no pueden dar "un cheque en blanco" al ejecutivo de los republicanos para negociar la amnistía y la autodeterminación, y con la hora de cierre acercándose cada vez más, abrían todas las posibilidades de actuación mañana en el Parlament, incluso hasta la de retirar sus propuestas en estas dos cuestiones.

El texto transaccionado entre Esquerra Republicana y Junts sontinene algunos de los principios que ya se incluían en las propuestas particulares, y en el escrito definitivo se expone que "la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado español pasa por la vía política y democrática".

En este punto, la resolución incluye, casi literalmente, una frase pronunciada por Carles Puigdemont en su conferencia desde Bruselas a principios de este mes, ya que sostiene que "el mandato que salió del referéndum del Primero de Octubre de 2017 podrá ser sustituido por un nuevo referéndum acordado con el Estado".