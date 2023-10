¿Y ahora qué? Los plazos a partir de ahora para que Pedro Sánchez forme Gobierno

Pedro Sánchez es el nuevo candidato a la investidura. Así lo decidió este martes el rey Felipe VI durante la segunda ronda de contactos después del intento fallido de la semana pasada del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Un encargo para el que Sánchez tendrá que aglutinar los votos de todos los partidos que no son de derechas y no lo tiene nada fácil.

Las intenciones del presidente en funciones de reeditar un Gobierno de coalición progresista comienzan ahora a contar dos meses. En este tiempo tendrá que pulsar la tecla adecuada que lleve a formaciones como Junts, ERC, PNV o Bildu a decir que sí a su investidura. Si para el 27 de noviembre no existe un presidente del Gobierno, el rey Felipe VI disolverá las Cortes Generales y se pondrá fecha a unos nuevos comicios, presumiblemente, el 14 de enero de 2024.

Las cosas no están claras. Los nacionalistas catalanes tienen las llaves de la puerta de Moncloa y lo saben. Sus exigencias han ido ampliándose en los meses que han pasado desde los comicios del 23J hasta el día de hoy. Carles Puigdemont, líder de Junts, no quiere "pasar página" sobre el referéndum. Algo que Míriam Nogueras, portavoz del partido en el Congreso, también ha dejado claro. Tan claro que horas después de las elecciones generales mandó un mensaje a Sánchez: "Puigdemont no le dejará dormir".

Los apoyos

Y parece que la promesa se está cumpliendo. Tanto en Junts como en ERC han aclarado que la amnistía no es suficiente, hace falta una votación como la del 1-O. "La amnistía no es el final, es el retorno a la política y ha de sentar las bases para que se produzca un nuevo 1 de octubre, para que se pueda votar", dijo Gabriel Rufián, portavoz de ERC, durante su comparecencia en la Cámara Alta durante la investidura de Feijóo.

Desde el País Vasco, por su parte, el PNV todavía no ha dejado clara su posición ante el nuevo intento de formar Gobierno, solo tiene claro que no apoyarán a un PP "que va de la mano de Vox" y sus peticiones pasan por un "compromiso" de legislatura con un "acuerdo político claro". EH Bildu, por el contrario, "no pondrá líneas rojas" para pactar con el socialista.

Tampoco tiene claro el apoyo de los que serían sus principales socios, Sumar. Yolanda Díaz mostraba este lunes sus intenciones de seguir negociando, pero aseguraba que el pacto todavía estaba "muy lejos". La materia sobre vivienda es el principal punto que divide al PSOE y a la formación de la vicepresidenta segunda.

La fecha de la investidura

Ante el dilema de los apoyos, la fecha para el debate de investidura es todo un misterio. En un principio, fuentes socialistas habían apuntado a la segunda quincena de octubre hasta el 22 de noviembre, para así dar tiempo a las negociaciones sin pasarse de plazo.

Este martes, tras el encargo del monarca, Francina Armengol no quiso anticipar ninguna fecha. "Lo importante es que el candidato tenga tiempo para celebrar reuniones con las formaciones políticas", argumentó la presidenta del Congreso, que afirmó que, "cuando la situación esté madura, se convocará el Pleno".

Un curioso precedente: Rajoy y Ciudadanos

Con el calendario restando días hasta el 27 de noviembre, Sánchez puede no ser el único que recabe apoyos. En estos dos meses, Alberto Núñez Feijóo puede volver a reunirse con los partidos para aglutinar votos que le lleven a la presidencia. Como precedente tiene el pacto entre Mariano Rajoy y Ciudadanos, entonces dirigido por Albert Rivera, en 2016.

Por aquel entonces, fue Sánchez el primero en llevarse el gato al agua con el líder de la ya casi extinta formación naranja, pero finalmente Rajoy logró conquistar a Rivera. Pese a haber pactado unos mínimos con los socialistas, Cs decidió que un pacto de 150 puntos con los populares era mejor y prometió así su apoyo a la llegada a la presidencia del popular, que finalmente se convirtió en líder del Ejecutivo en segunda votación con mayoría simple en octubre de 2016, dos meses después de empezar a negociar. Justo cuando se cumplía el plazo.