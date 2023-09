ERC y Junts avisan a Sánchez de que la amnistía no es suficiente y reclaman un referéndum para Cataluña

Los dos partidos independentistas catalanes con representación en el Congreso de los Diputados han coincidido este martes en avisar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que la amnistía es una condición necesaria para facilitar su todavía hipotética investidura, pero no es suficiente para resolver el "problema de fondo" en Cataluña. Ambas fuerzas han aprovechado su intervención durante el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo para reclamar la celebración de un referéndum de autodeterminación.

"La amnistía es un mecanismo político históricamente utilizado para resolver conflictos políticos y bloqueos institucionales", ha defendido el portavoz de ERC, Gabriel Rufían, que, no obstante, ha advertido que "la amnistía no es el final, es el retorno a la política". El diputado ha alegado que la medida de gracia que exigen al PSOE, del que ha dicho que su disposición a negociar se debe a que no tiene un "plan B", ha de "sentar las bases para que se produzca un nuevo 1 de octubre, para que se pueda votar".

"No hablamos solo de derechos nacionales, sino universales", ha reivindicado, en referencia al derecho de autodeterminación que el independentismo reclaman para Cataluña, en forma de referéndum pactado de forma "multilateral". "Ni una autonomía puede imponerse en Cataluña con el 50% de la población en contra ni una república puede imponerse en Cataluña con el 50% de la población en contra", ha añadido.

Para Junts, la amnistía tampoco resuelve "el problema de fondo" de Cataluña. "No hay una receta autonómica para Cataluña", ha reivindicado la portavoz del partido de Carles Puigdemont, Miriam Nogueras, reclamando así la independencia de Cataluña. "El problema de fondo es el reconocimiento institucional de Cataluña y, por tanto, su derecho a la autodeterminación. El pueblo catalán tiene derecho a hacer realidad de manera democrática la decisión que tomó el 1-O de 2017 de constituirse en un Estado independiente en forma de república", ha expresado. "Solo un referéndum pactado con el Estado español podría sustituir el mandato del 1-O", ha añadido.

La amnistía ha copado buena parte de las intervenciones de ERC y Junts en el debate de investidura. De hecho, Rufián ha expresado que la sesión de este martes ha sido más bien "una suerte de moción de censura a Sánchez". "Si quieren hablar de impuestos, de sanidad, de educación y de infraestructuras, aquí estaré; si quieren hablar de amnistía, su hombre es el señor Sánchez", ha argumentado Feijóo en su tiempo de réplica.

Ambas formaciones independentistas han confirmado su voto negativo a la investidura del líder popular y han coincidido en reprochar al candidato su distancia con la realidad. "Se le está poniendo cara de Pablo Casado o, peor aún, de Albert Rivera, de alguien que no sabe qué está pasando", ha dicho Rufián dirigiéndose a Feijóo. "No nos den lecciones de democracia", ha añadido Nogueras.

"No gana quien gana, gana quien puede sumar para gobernar", le ha afeado el diputado de ERC al PP, al que ha reprochado que solo consiga pactar con Vox. "¿Cómo es posible que con ese tono de hombre de estado tan solo le apoyen reaccionarios, ególatras, tránsfugas, rebotados, machistas y cuñados?", ha ironizado el diputado catalán.