Feijóo pone en valor su renuncia a la Moncloa por el 'no' a Puigdemont y avisa a Sánchez: "Fuera de la Constitución no hay democracia"

A pocas horas de perder la votación de su investidura, Feijóo ha ganado la unidad y el fervor de su partido. Así lo ha escenificado a su entrada en el Congreso, rodeado de todo su grupo parlamentario, arropado por sus barones territoriales y aplaudido por las decenas de personas congregadas en la Carrera de San Jerónimo. Y así ha podido comprobarlo al término de su discurso, con la larga y cerrada ovación de los suyos. Un discurso en el que ha puesto en valor su renuncia a la Moncloa por el 'no' a las exigencias de Carles Puigdemont y ha avisado a Pedro Sánchez que "fuera de la Constitución no hay democracia". Un discurso en el que también ha desglosado su modelo de Gobierno, ha reivindicado la Transición y ha propuesto firmar seis pactos de Estado entre los dos grandes partidos, es decir, "reeditar reeditar el abrazo de Santiago Carillo y Manuel Fraga". Porque España "nunca debió llegar a este punto de decadencia moral en su política".

Alberto Núñez Feijóo ha ido al grano y se ha empleado, desde el inicio de su intervención, en cargar contra la principal exigencia de los independentistas. "La amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Igualmente, ese conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña, mediante un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga. Con esto bastaría, ¿no? Pues no. No voy a defender eso. Tengo principios, límites y palabra", ha sentenciado nada más arrancar su discurso. En su lugar, ha propuesto incorporar al Código Penal un delito de "deslealtad constitucional", "como ocurre en todos los países del entorno", y volver a castigar el delito de malversación "de acuerdo a su gravedad".

De esta forma, Feijóo ha buscado retratar a Pedro Sánchez quien sí estaría dispuesto a aceptar el mismo pago que él ya ha rechazado. "Puigdemont quiere un presidente aliado en su empeño y le da igual si ese presidente es del PP o del PSOE. A los dos nos ha ofrecido exactamente lo mismo. La única diferencia, por tanto, solo puede radicar en la integridad de los dos candidatos posibles que pueden responderle". Así es como Feijóo se ha reafirmado en su postura y ha explicado que no aceptará pagar el precio que le piden para ser presidente pese a tener a su "alcance los votos".

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo.

El dirigente popular se ha dirigido primero al PSOE y, después, al resto de grupos que podrían apoyar la investidura socialista. A la bancada socialista le ha reprochado la "anómala" incomunicación entre el PP y el PSOE. "Sería lo lógico en democracia que los dos partidos que han alternado en el Gobierno de España se entiendan". Así es como Feijóo le ha vuelto a ofrecer a Sánchez firmar seis pactos de Estado. "Tampoco estaríamos inventando nada. Solo reeditando el mismo método que hizo posible nuestra mejor Historia. El que aplicaron Miquel Roca o Jordi Solé Tura. El que hizo posible el abrazo de Fraga y Carrillo", ha añadido.

Asimismo, ha desafiado a PNV y Junts. "A mí no me han votado para entregarles la autodeterminación o la amnistía. ¿Les han votado a ustedes para que se aplique la política económica de Podemos?", les ha preguntado. También ha cuestionado al resto de partidos nacionalistas, a quienes ha reprochado que hayan "reducido casi en exclusiva su razón de ser a la cuestión identitaria". "¿Qué les hace pensar que todo lo que hoy se usa para satisfacer sus exigencias no se utilizará contra ustedes cuando ya no les necesiten?", ha advertido.

Ante todo ello, Feijóo se ha erigido como un presidente de fiar. "Yo no voy a disfrazar nunca como cambios de opinión lo que simple y llanamente son mentiras continuadas que la gente no se merece. Aspiro a gobernar para todos. No a gusto de todos, porque eso es imposible. Pero sí sin provocar rupturas sociales absurdas, por origen, lengua, edad, raza, género, religión u orientación sexual". Feijóo ha propuesto un cambio que "no consiste en sustituir un sectarismo por otro" y promete "no imponer la tutela moral".