Feijóo, sobre la investidura de Sánchez: "Nos esperan oscuras negociaciones, mentiras y teatralización de la política"

Un par de horas después de reunirse en privado con el rey y minutos antes de que se confirmara la candidatura de Pedro Sánchez a la investidura, Alberto Núñez Feijóo ha vaticinado un negro escenario para los próximos meses. "Nos esperan oscuras negociaciones, mentiras y teatralización de la política", ha señalado tras cerrar la ronda de consultas que inició Felipe VI tras la investidura fallida del líder popular.

El presidente del PP ha manifestado su rechazo a que distintas formaciones, desde Sumar hasta ERC, manifiesten sus reticencias a investir al socialista cuando, en su opinión, ya están los acuerdos cerrados. En todo caso, donde Feijóo pone la clave es en Junts, quien al final es quien "decidirá" si se forma gobierno o, por lo contrario, se repiten elecciones: "Sánchez es un actor de reparto en una obra que dirige Puigdemont. Veremos el nivel que le otorga al actor de reparto: puede darle un Oscar al mejor actor o un Oscar al actor secundario o no darle ninguna nominación".

Por este motivo, Feijóo ha pedido volver a las urnas. "Sería bueno que, para que la investidura en España no se considere un festival o un teatrillo, los españoles volviésemos a hablar".

El popular también ha cargado contra la candidatura de Sánchez, antes incluso de ser designado por el rey. "Si fuera Sánchez le pediría al rey que me dejase más tiempo por dignidad". Para Feijóo, que Sánchez se presente en Zarzuela con "menos apoyos que hace un mes" y menos aún que con los que acudió él en agosto, es una "incoherencia". En este sentido, el ganador de las elecciones, pero perdedor de la investidura ha pasado a desglosar las tres contradicciones en las que habrían caído el Gobierno de coalición y sus socios.

Primero, que criticaran su candidatura por no contar con los 176 apoyos, cuando "ellos no llegan a 130"; segundo, que quienes puedan prestar esos apoyos sean quienes "no aceptan la legitimidad de la monarquía ni la Constitución"; y, tercero, que se criticara sus acuerdos de investidura con Vox, CC y UPN cuando la candidatura de Sánchez "parte de una derrota electoral clara" y con "unas negociaciones "opacas" con la "amalgama de unos partidos independientes cuyo objetivo es la liquidación de la igualdad de los españoles".

Así se ha manifestado el presidente del PP durante una rueda de prensa en el Congreso para valorar su reunión con Felipe VI con quien ha mantenido una una conversación "franca, larga y fructífera". En ella, el popular le ha transmitido una valoración "positiva" del encargo que le hizo para intentar ser investido así como su "absoluto respeto a la decisión que tomara sobre quién sería el candidato. También ha puesto de manifiesto que su candidatura se quedó a tres síes para la confianza. Es decir, que el popular incluye entre sus apoyos el del diputado de Junts, Eduard Pujol, que la presidenta del Congreso contabilizó como nulo.

Asimismo, Feijóo ha mandado un mensaje de "esperanza" a todos los españoles. Ante la "coalición de intereses o mayoría negativa que parece ser la única alternativa que se puede armar", él ofrece todos sus "recursos para defender la igualdad". Así, el Senado -con mayoría absoluta del PP- ha forzado este martes una votación para intentar retratar a los socialistas sobre la amnistía.