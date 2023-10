El Senado expresa su rechazo a que Sánchez negocie la amnistía gracias a la mayoría del PP y con el voto en contra del PSOE

"El Senado de España manifiesta su absoluta reprobación de toda negociación política destinada a la obtención de apoyos parlamentarios para la investidura como presidente del Gobierno que incluya, como contrapartida, la concesión de una amnistía, expresa o velada, o de cualquier forma de indulto o beneficio judicial, que de un modo u otro busquen favorecer a las personas encausadas por el proceso ilegal de secesión perpetrado en Cataluña". Ese es el punto clave de la moción que aprobó este martes la Cámara Alta gracias al PP, que quiso utilizar la mayoría absoluta de la que goza allí para cargar contra el PSOE y forzar a los socialistas a votar en contra de un texto que impugna toda su política territorial desde 2018.

La moción es una figura parlamentaria que, como las proposiciones no de ley en el Congreso, no tiene ningún efecto jurídico: únicamente sirve como expresión de la opinión de la Cámara Alta sobre un asunto en particular. Por tanto, que se haya aprobado este martes en el Senado un rechazo por escrito a la posible amnistía a los encausados por el procés no significa que la medida ya no pueda ponerse en marcha, sino únicamente que no cuenta con el respaldo del Senado. Pero la decisión sí tiene una importancia simbólica, ya que supone que, por primera vez, una institución del Estado se posicione oficialmente con respecto a la amnistía y eleva la presión del PP sobre el PSOE.

La moción aprobada este martes supone una crítica frontal y directa a la política territorial llevada a cabo por los sucesivos Gobiernos de Pedro Sánchez y, antes que él, de José Luis Rodríguez Zapatero, a los que se acusa de ser autores de una "peligrosa deriva que ha contribuido de manera determinante al ambiente de crispación y confrontación" en los que se encuentra España. Y el primer punto del texto es muy claro: para el PP, el "respeto al principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos" supone que no "sea admisible el otorgamiento político de privilegios, ni que, más concretamente, los responsables de delitos puedan obtener ningún trato de favor guiado por intereses exclusivamente partidistas".

"Frente a la política chantajista de los partidos independentistas y la ostensible receptividad a la misma de los partidos que integran el actual Gobierno en funciones", la moción aprobada por el Senado también plantea "la urgente necesidad de recuperar la política de acuerdos de Estado entre las principales fuerzas políticas de ámbito nacional". Este "consenso" es especialmente importante, señala el texto, "en las decisiones que afecten sustancialmente a nuestro modelo autonómico de Estado y, en general, a la política territorial o al sistema de financiación autonómica".

La mayoría absoluta del PP, asimismo, ha llevado a que el Senado pida revocar la reforma del Código Penal aprobada el año pasado por la cual se eliminó el delito de sedición y se reformó el de malversación. En el caso de este segundo ilícito se plantea la necesidad de volver al texto anterior, mientras en lo relativo al delito de sedición el PP considera necesario actualizar "su tipificación para castigar las formas más graves de deslealtad constitucional, así como regular también otros actos desleales cometidos por responsables públicos, dirigidos a poner en peligro la paz y el orden constitucional, como es el caso de la convocatoria de referendos o consultas no autorizadas".

Choque en el debate

El debate de la iniciativa fue el marco para un duro cruce de reproches entre PP y PSOE. Por parte de los populares intervino el senador Antonio Silván, que acusó a los socialistas de querer dejar "el futuro de lo que ocurra en España en manos de los que quieren romper España" y a Sánchez de "poner el futuro de España en manos de un antiespañol". Silván, asimismo, sostuvo que una ley de amnistía para los encausados por el procés no tendría ningún parangón con la ley de amnistía de 1977, puesto que aquella se hizo en el contexto de "una ejemplar transición en el tránsito de dictadura a democracia" y "supuso un abrazo entre españoles".

"La amnistía supone decir que los condenados tenían razón y que los tribunales los condenaron injustamente", algo que en un país democrático supone atentar contra la separación de poderes, argumentó el PP. Silván, además, ironizó con que el PSOE quiere "amnistiar a Puigdemont para que este indulte a un Sánchez condenado por las urnas". "Vaya paradoja", afirmó.

"No cuenten con nosotros para la confrontación porque nosotros estaremos para el diálogo", espetó en respuesta la senadora socialista Eva Granados, que aseguró que la presentación de la moción "es la demostración de la causa del fracaso de Feijóo". Granados, además, criticó que el PP haya llevado ese texto al Senado, donde tiene mayoría absoluta, para "autovotarse". "El Gobierno va a estar presidido por el señor Pedro Sánchez y van a tener ustedes mucho tiempo para hacer enmiendas", planteó igualmente Granados, que achacó el movimiento del PP a que "todavía resuenan los ecos del no en el Congreso de los Diputados" a Feijóo.