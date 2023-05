Lobato avisa de que Madrid "se está gripando" y mantiene un tono institucional en el debate

Los cinco candidatos a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), Mónica García (Más Madrid), Juan Lobato (PSOE), Rocío Monasterio (Vox) y Alejandra Jacinto (Podemos), han realizado este martes el único debate electoral, organizado por Telemadrid, que contará con todos los aspirantes a llegar a la Puerta del Sol tras el próximo 28 de mayo. Este debate, que ha estado marcado por el hostigamiento de los partidos de izquierda contra Ayuso, el candidato socialista, que ha mantenido su perfil institucional y didáctico, ha señalado que el motor económico de España (la Comunidad de Madrid) "se está gripando" y ha apelado a un modelo de consenso que retenga y atraiga el talento.

"Merece la pena que Madrid suba un nivel, y para eso me presento. Creo que esta noche merece un debate con respeto y propuestas claras. Tengo el propósito de deciros por qué en Madrid se vive mejor, no voy a dedicarme a atacar a nadie", así ha comenzado su turno de palabra Lobato.

En el primer bloque de debate, economía y empleo, el socialista ha alertado del "alto paro juvenil" que tiene Madrid, por lo que su principal propuesta ha sido lanzar un plan de Formación Profesional. "En 2022 el paro subió en Madrid mientras que en España bajó. Necesitamos que se saque el plan que propusimos porque no estamos para jugar la liga, sino para ganar la Champions", ha advertido.

También ha afirmado que "Madrid no sabe qué quiere ser de mayor", y ha afirmado que la Comunidad no está aprovechando su potencial. "Seamos serios, Madrid no está en las últimas. Ahora parece que la apuesta de futuro es la Fórmula 1 y nuestra propuesta no puede ser que en ciencia seamos los octavos por la cola", ha añadido.

Lobato, durante una de sus intervenciones, ha defendido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde ha explicado que "hay políticas en el Gobierno de España que vienen bien a las familias. Por ejemplo, las becas de estudio que disfrutan los jóvenes o el bono social".

En materia de transporte, infraestructura y vivienda, Lobato ha manifestado que Madrid "es la única comunidad que no tiene un plan territorial". Aquí ha hecho referencia a los barrios como Valdebebas o Sanchinarro, "barrios que se han desarrollado sin ningún orden" y que, según ha apuntado, que no tienen derecho a servicios básicos como centros de salud o bibliotecas. Este ha criticado el sistema de transporte que no permite circular por los barrios periféricos sin pasar por el centro y ha recordado la propuesta socialista de crear una red de ocho líneas de autobuses que permita moverse entre las 29 aéreas metropolitanas.