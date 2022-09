La enfermería española reclama 96.000 profesionales más para igualar la media de la UE y denuncia desigualdades territoriales

95.746 enfermeros. Ese es el déficit de profesionales en España que denuncia el Consejo General de Enfermería (CGE), quien este martes ha presentado el informe La escasez de enfermeras, un riesgo para la seguridad de los pacientes. "Todas las comunidades autónomas necesitan enfermeras, salvo Navarra, única región que supera la media europea", ha apuntado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, que ha añadido que las grandes diferencias entre territorios impiden cumplir con el principio de equidad sobre el que se asienta el Sistema Nacional de Salud.

Según datos de la OMS, España cuenta con 267.266 profesionales de la enfermería, una cifra que desde el CGE consideran insuficiente. "España necesita más de 95.000 enfermeras para llegar a los datos de nuestros vecinos", ha explicado Pérez Raya. Y es que nuestro país es el sexto por la cola en la Unión Europea en cuanto a número de enfermeros, solo por delante de Eslovaquia, Italia, Hungría, Bulgaria, Grecia y Letonia. Según los datos ofrecidos por el CGE, la ratio nacional es de 625 profesionales por cada 100.000 habitantes, frente a la media de 827 de los países de la Unión Europea. En cambio, España está por encima de la media europea en número de médicos.

El CGE presenta el informe "La escasez de enfermeras, un riesgo para la seguridad de los pacientes". CGE

"Existe un déficit estructural en todo el sistema sanitario que pone en grave riesgo la seguridad de los pacientes en los centros sanitarios y sociosanitarios de nuestro país", ha señalado el presidente del CGE, que ha agregado que el número de pacientes que tiene que atender cada profesional "duplica e incluso triplica las cifras recomendadas para poder garantizar la calidad y seguridad asistencial". "El no disponer de unas plantillas suficientes de enfermeras y enfermeros que puedan ofrecer una atención y cuidados de calidad a los pacientes y al conjunto de la ciudadanía conlleva una mayor probabilidad de riesgos, complicaciones, reingresos, efectos adversos e incluso fallecimientos", ha advertido.

Una de las soluciones planteadas por el CGE para paliar este déficit es atraer a la diáspora de enfermeros, pues se estima que 15.000 profesionales de la enfermería formados en España trabajan en el extranjero. "Lo que no se puede entender es que en el sistema español se formen enfermeras durante seis años y luego no se aprovechen", ha reprochado Pérez Raya, que tiene claro que el problema reside en las condiciones laborales. "Hay compañeros y compañeras que están ganando 1.000 y 1.100 euros, eso es de vergüenza", ha sentenciado. "Las condiciones de trabajo y el sueldo en España no se pueden equiparar con las de fuera de España, pero es que dentro de España ocurre lo mismo", ha añadido.

Falta de equidad

En ese sentido, la situación se recrudece si se observan las desigualdades entre comunidades y provincias. Navarra es la única comunidad autónoma que supera la media europea -seguida de País Vasco, Melilla y Castilla y León-, a la que se suman las provincias de Cáceres, Álava y Soria. En el lado contrario de la tabla, los peores datos los registran Murcia, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Baleares, que se sitúan por debajo de la media española en número de enfermeros.

Ratio de enfermeros por cada 100.000 habitantes en las comunidades autónomas. CGE

"Las graves diferencias entre regiones ponen en cuestión el principio de equidad en el que se basa nuestro sistema sanitario, es imposible que se pueda prestar la misma atención con la mitad de enfermeras", ha denunciado Pérez Raya. Según los datos del CGE, los contrastes son evidentes. Murcia cuenta con 463 enfermeros por cada 100.000 habitantes, la mitad que la ratio de 926 profesionales de Navarra.

Desde el CGE lamentan llevar años denunciando esta escasez, que se ha visto exacerbada por la pandemia. "Aunque haya muchos que quieran negarlo, nuestro sistema sanitario colapsó en los peores momentos del covid-19. La falta de enfermeras obligó a contratar a estudiantes, compañeros que no estaban en la atención directa tuvieron que ponerse nuevamente al pie del cañón, recurrieron a jubilados, se cerraron consultas, se trasladó a todo el personal posible a ámbitos tan específicos como cuidados críticos... parches para resolver la difícil situación que vivíamos, parches de los que ya parece que se han olvidado", ha criticado el presidente.

Ante esta situación, el CGE, que ha aprovechado para lanzar una campaña para dar visibilidad a la profesión, reclama a los representantes políticos la elaboración de un estudio sobre las necesidades reales de la enfermería y la creación de un grupo de expertos que aborde la planificación de la profesión dentro del Sistema Nacional de Salud de cara a los próximos diez años. "No es lo mismo el número de enfermeras que vamos a necesitar si tenemos mucha población mayor y muy dispersa, en pueblos o aldeas, que barrios nuevos con una natalidad elevada. Todo eso debe analizarse seriamente si queremos ofrecer a la población la atención sanitaria que se merece, lo que todos nos merecemos como ciudadanos", ha recalcado Pérez Raya.