Los virus de temporada más allá de la covid: los pediatras advierten de que este año llegan dos generaciones 'naive'

Cuando queda poco para que se cumplan dos años desde que se notificara el primer caso del nuevo coronavirus causante de la pandemia de covid-19, y con el 78,4% de la población española vacunada, el otoño-invierno que encara ahora el personal sanitario parece que será más parecido a una temporada de prepandemia. Así lo transmiten los pediatras, que aseguran que los casos por el momento son los "normales" para esta época del año, "tanto en prevalencia como en gravedad".

Tras un otoño e invierno (de 2020-2021) "como si estuviéramos en verano", sin apenas casos de gripe ni de bronquiolitis, gracias a las medidas de control del coronavirus (mascarillas, grupos burbuja, confinamientos, etc.), las consultas de pediatría han comenzado la actual temporada (2021-22) "normal, como antes del coronavirus", al menos respecto al número de pacientes, afirma el pediatra de Atención Primaria Gonzalo Oñoro.

La supuesta 'deuda inmunitaria' o 'déficit inmunitario' del que discuten los científicos -una teoría según la cual ahora que se han relajado las medidas no farmacológicas y restricciones para prevenir los contagios de covid-19 estaríamos más expuestos a los virus que el último año hemos evitado gracias a la mascarilla, la reducción de la movilidad, o los grupos burbuja- es por ahora una hipótesis.

Por el momento solo se puede afirmar que el pasado mes de junio se registró un brote de Virus Respiratorio Sincitial (VRS), causante de bronquiolitis, fuera de su etapa habitual. Para Oñoro fue un "mini-pico de bronquiolitis de VRS fuera de la época en la que normalmente actúa este virus, que suele ser noviembre, diciembre y enero". Algo "anecdótico" para Esther Pérez Suárez, pediatra del servicio de Urgencias del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.

"Nos encontramos a las puertas de un otoño-invierno en el que no sabemos qué va a ocurrir"

Al margen de esto, por el momento los médicos no se han topado con nada más remarcable. "Nos encontramos a las puertas de un otoño-invierno en el que no sabemos qué va a ocurrir, porque se están relajando las restricciones porque es verdad que ya hay mucha gente vacunada y el sistema sanitario no tiene tanta presión. Estamos empezando a ver que los niños y niñas tienen lo que tenían habitualmente", explica Oñoro, autor también del blog Dos pediatras en casa.

Se refiere a "mucho coxsackie", que es el virus que causa la enfermedad de mano, pie y boca y que suele causar fiebre y se caracteriza por la aparición de manchas en la piel, sobre todo en las manos, pies y boca, y que es "muy frecuente en las escuelas infantiles, entre los menores de dos a tres años, y muy contagioso: cuando entra en una guardería, se contagia la mitad de la clase".

Por el momento no se han identificado muestras positivas de gripe o VRS

Lo mismo indican desde la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPAP). Su vicepresidenta, Teresa Cenarro, indica que "desde septiembre ha sido muy predominante las infecciones por el virus que provoca la enfermedad de mano, pie y boca. Han sido muy numerosas y han llamado mucho la atención. También tenemos muchos procesos catarrales causados por el rinovirus, que se caracteriza por tos y congestión nasal muy abundante, y muchas gastroenteritis. También estamos viendo laringitis, algún episodio de bronquitis y alguna neumonía".

Su colega la pediatra Pérez Suárez agrega que por Urgencias del Niño Jesús por el momento están viendo virus de gastroenteritis, rinovirus del catarro común y también el virus coxsackie causante de la enfermedad comúnmente conocida como 'boca, mano, pie'. Aunque al VRS ya están "esperándolo" porque suele aparecer entre finales de octubre y principios de noviembre, ni este ni la gripe han aparecido aún, afirma. Así se refleja también en los datos de la Comunidad de Madrid: "No se identificaron muestras positivas a gripe o VRS mediante el sistema de Vigilancia Centinela en atención primaria o en ingresos hospitalarios urgentes", reza el último boletín epidemiológico de la región.

Según estos datos, durante la semana 41 de 2021 (del 11 al 17 de octubre) ha habido dos brotes epidémicos, uno por salmonela y otro por la enfermedad de mano, pie y boca en un centro educativo de Moratalaz en el que ha habido diez contagios (ninguno ha requerido ingreso). Según los datos de la Comunidad de Madrid, en todo 2020 hubo dos brotes con 54 casos, mientras que en lo que llevamos de 2021 se han registrado ya 4 brotes que han dado lugar a 39 casos.

Los pediatras notan un "cambio de concienciación" en las familias

En el servicio de Urgencias del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid están por el momento viviendo un inicio de temporada "como el año previo a la pandemia, el inicio de la temporada 2019-20". Pero no más. De hecho, por el momento, el número de visitas a Urgencias es un 20% menor que la misma época de 2019. La doctora Pérez Suárez no cree que este descenso sea por miedo a ir al hospital, pues ha notado un "cambio de concienciación" y ahora, afirma, las familias no llevan a los pequeños con síntomas a las guarderías o colegios y acuden a los servicios médicos.

En los centros de salud, las enfermedades que están viendo ahora son "los catarros, infecciones respiratorias, otitis, faringitis, mucha gastroenteritis... nada diferente a lo que esperamos", detalla Oñoro, que pide "no olvidarnos del coronavirus, que todavía no ha desaparecido". Por ello, defiende seguir empleando mascarillas "en interiores y poco ventilados". Cabe recordar que los menores de 12 años son en estos momentos de los más vulnerables ante la covid-19 por no estar vacunados.

Dos generaciones empezando la escuela infantil

Por otra parte, el pediatra Oñoro subraya que "este año nos encontramos con dos generaciones que van por primera vez a la escuela infantil. Es decir, tenemos como dos grupos de poblaciones, dos cursos (los de un año o año y medio y los de dos años o dos años y medio) que se están enfrentando por primera vez a las infecciones habituales".

En este sentido, el experto cree que este año pueden producirse más infecciones porque esta temporada hay más pequeños enfrentándose por primera vez a los patógenos, pero esto no se traducirá en una mayor gravedad de la infección, pues el sistema inmunitario "sigue igual de preparado".

Desde la AEPAP también apuntan que "estamos viendo muchísimos más casos que en 2020 y puede que más que en 2019. Probablemente se debe a que los niños y niñas que se van inmunizando el año pasado no pudieron y este año tenemos una gran bolsa de susceptibles a padecer estos procesos, los que los hubieran cogido el año pasado y los que, por edad, les toca este año. Así que es posible que los procesos típicos de los menores de tres años este año sean más numerosos", remarca Cenarro.

Además, prosigue, "el año pasado no hubo tantos niños en las guarderías y este año han empezado con total normalidad. También hay que tener en cuenta que las familias tenían mucha facilidad para la conciliación laboral, pero este año no es así y los niños vuelven a las guarderías con mocos y tos, que son la principal fuente de contagio de estos procesos respiratorios".

Con Oñoro y Cenarro coincide también la presidenta de la Asociación Valenciana de Pediatría, Eva Suárez, que igualmente advierte de que esta temporada llegan "dos cohortes 'naive'" de niños y niñas nacidos en pandemia que no han llegado a tener contacto con los virus. Se refiere a que son pequeños que han de adquirir inmunidad. "Son dos generaciones sin haber pasado infecciones respiratorias, pero el sistema inmunitario está igual de preparado", tranquiliza la pediatra que ejerce en Burriana.

Desde Castellón también están viendo desde hace tres semanas "mucho virus respiratorio, enfermedad boca mano y pie, y gastroenteritis". "Algún compañero ya ha visto algún VRS", añade Suárez.