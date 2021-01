2021: España ante el reto de lograr una recuperación equitativa y sostenible y de materializar leyes de gran calado social

Las campanadas que resonaron la noche del 31 de diciembre no se llevaron consigo el coronavirus. Aún quedan meses de lucha pero 2021 arranca al menos con la esperanza que aporta que la vacunación sea ya una realidad. Una esperanza que conlleva mucho trabajo por delante para poder superar una crisis no solo sanitaria sino también económica y social.

Con niveles de riesgo de pobreza y exclusión alarmantes, la recuperación pasa por la equidad, por no dejar a nadie atrás, en un marco en el que las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes se encuentran entre los colectivos más perjudicados por las consecuencias de la pandemia. Los planes para salir de esta situación deberían suponer además una oportunidad para la transición hacia un modelo más ecológico y sostenible.

En ese contexto y con estos desafíos sobre la mesa, España también abordará en los próximos meses cambios legislativos de gran transcendencia social. Es el caso de la nueva reforma educativa, la regularización de la eutanasia o la futura ley de libertad sexual.

Pobreza y exclusión

La Covid ha frenado la recuperación de quienes aún no se habían repuesto de la recesión de 2008 y ha derrumbado la frágil estabilidad de quienes apenas llegaban a final de mes o no podían afrontar gastos imprevistos. Oxfam Intermón alerta de que sin más medidas que "blinden los servicios públicos y refuercen la protección social", el número personas pobres podría crecer en más de 1,1 millones.

Organizaciones como la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social celebran que no se haya vuelto a recurrir al "austericidio" pero piden que se solucionen las trabas que dificultan que las ayudas lleguen a todo el que las necesita. Junto a ello urgen "un empleo de calidad, una ley de vivienda inclusiva y prestaciones por hijo a cargo". Esto último contribuiría a luchar contra la pobreza infantil y la "feminización" del problema al beneficiar a más del 80% de las familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres.

Juventud

Entre los sectores de la población más golpeados por los efectos de la pandemia están los jóvenes, fuertemente azotados por la precariedad laboral y con una tasa de paro que supera ya el 40%. Con unos alquileres prohibitivos, sus posibilidades de emancipación se complican y por ello reclaman políticas que les tengan en cuenta.

Este colectivo aboga igualmente por un año en el que se les deje de tachar de irresponsables. Reivindican su carácter solidario, aglutinado muchas veces en organizaciones juveniles que desarrollan un importante papel social y que pusieron de manifiesto incluso durante el confinamiento más estricto.

Nuevas leyes

A los jóvenes precisamente, así como a los más pequeños, atañe directamente una de las novedades legislativas con la que arranca este 2021: la ley Celaá. La reforma educativa empezará a aplicarse progresivamente a partir de finales de enero, con la oposición de PP, Cs y Vox y manifestaciones en las calles. El curso parece desarrollarse con bastante normalidad pero la pandemia ha remarcado la existencia de una brecha digital que hay que combatir.

También con polémica política pero menor contestación ciudadana España se convertirá en el sexto país en despenalizar la eutanasia. Una vez aprobada en el Congreso en diciembre, la ley entrará en vigor tras su paso por el Senado.

En materia de Igualdad se espera asimismo que este sea el año en el que se dé luz verde a uno de los principales proyectos del ministerio que dirige Irene Montero: la conocida como ley del ‘solo sí es sí’.

Sanidad más allá de la Covid

El coronavirus, principalmente durante su primera ola, ha dejado relegadas otras enfermedades. La saturación de los servicios sanitarios y la reticencia de los pacientes a acudir a ellos por miedo al contagio ha reducido la asistencia de patologías tan graves como el cáncer o los infartos.

Ante la posibilidad de futuras olas, las sociedades médicas instan a las autoridades a que pongan en marcha protocolos que eviten que aquello se repita. En la misma línea lanzan un mensaje a los pacientes sobre la seguridad de la atención en esos casos.

Transición ecológica

La salida de toda esta crisis requiere de planes de recuperación que varias entidades apuestan por aprovechar para poner en marcha un modelo económico más sostenible. A la petición de medidas encaminadas a la reducción del C02 y del uso de plásticos o a una agricultura y una ganadería ecológicas se suma la demanda de una reforma fiscal que penalice las prácticas contaminantes.

El Gobierno tiene en tramitación la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que algunas voces ven poco ambiciosa y a principios de la primavera deberá presentar los proyectos que quiere financiar con los fondos europeos. "Ha sacado un plan muy ambiguo y donde más le falta por concretar es en investigación y en industria", afirma Pedro Linares, profesor de la Universidad Pontificia Comillas ICADE, quien reconoce que aún hay tiempo para esa concreción. Cuánto dinero se destine a cada línea de actuación dirá mucho del camino que se quiere seguir.

"Hay que reforzar y agilizar las medidas contra la pobreza"

carlos susías Presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en España y desde 2018 también a nivel europeo.

¿Cuáles son los principales retos para este año? La pobreza y la exclusión se han intensificado y extendido. Se han tomado medidas bien orientadas pero es necesario reforzarlas, mantenerlas, agilizarlas y que funcionen mejor. Hay que eliminar los cuellos de botella que existen por ejemplo en el acceso al Ingreso Mínimo Vital. Y se deben tomar medidas pensando también en la población que está en pobreza relativa. Todo eso es muy difícil sin no se lucha contra el fraude fiscal.

Uno de los colectivos más afectados son los inmigrantes. El problema es que no se hace nada. Quienes gobiernan no pueden dar la callada por respuesta pero como llevan tanto tiempo haciéndolo ahora pedimos un proceso de regularización para quienes ya están aquí. Y luego son necesarias políticas de integración.

¿Mejorará la situación? Soy prudentemente optimista. Creo que el próximo diciembre estaremos mejor en líneas generales. El carácter social de las medidas es evidente y Europa ha puesto recursos. Quienes van a ejecutarlos y a poder actuar en el ámbito de la protección social son sobre todo las comunidades. Veremos cuánto les preocupan esas políticas, que además son políticas de desarrollo.

"Necesitamos políticas activas de empleo para la juventud"

Elena ruiz Presidenta del Consejo de la Juventud de España (CJE), cargo para el que fue elegida el pasado mes de septiembre.

¿Cómo ve 2021? Uno de los mayores retos es lograr políticas activas de empleo enfocadas directamente a la población juvenil y quizás haya que hacer una discriminación positiva. Además el Defensor del Pueblo ha alertado de que los requisitos para obtener el Ingreso Mínimo Vital excluirían a las personas de 18 a 23 años y es necesario no dejarlas atrás.

¿Cuál es el plan de acción del CJE? Trabajar más a fondo en defender los derechos de las personas jóvenes y la transversalización de todas las políticas. De la misma forma que ya es difícil que alguien dude de que hay que atender a las cuestiones de igualdad queremos que ocurra algo parecido con la juventud. Para ello es fundamental que los poderes públicos nos escuchen. No habrá futuro si en el presente no se hacen políticas para las personas jóvenes.

¿Qué le gustaría haber logrado cuando acabe el año? Quizá lo más rápido sea dejar de criminalizar a la población joven. Pero por supuesto hay que darle oportunidades de acceso al mercado laboral y controlar las condiciones de los empleos. Se trata de tener un trabajo digno, si no es imposible plantearse un proyecto de vida estable y sin ello no va a ser sostenible este modelo de país.

"El dinero para la transformación climática y energética está ahí"

pedro linares Profesor de la Universidad Pontificia Comillas ICADE, donde dirige la Escuela Internacional de Doctorado, y experto en cambio climático.

¿La Covid ha tapado los ecos de la COP25? Ha sacudido las economías pero en Europa ha hecho que se despliegue la mayor cantidad de fondos en muchísimos años y la CE ya ha dicho que las prioridades son digitalización y ecología. El dinero para la transformación climática y energética está ahí.

¿Qué medidas debería adoptar el Gobierno en 2021? Lo más rápido es meter más renovables en el sector eléctrico y parece que ya han dispuesto las políticas necesarias. Lo siguiente es reducir las emisiones del transporte. Y ahí hay muchas cosas que se pueden hacer, desde tocar la fiscalidad hasta buscar más alternativas al tráfico privado. En tercer lugar en España tenemos un parque de viviendas muy poco eficiente por lo que interesa su rehabilitación y el código técnico que impediría que las nuevas se hagan con malos estándares.

¿Es optimista respecto a que las reformas se lleven a cabo? Creo que vamos a hacer esa transformación. La tecnología nos ayuda. Lo que no tengo claro es si la haremos a la velocidad necesaria. El cambio climático tiene mucha inercia y vamos a sufrir sus efectos durante bastante tiempo. Pero el que no vayamos a lograr los mejores objetivos no significa que haya que parar.