Cenas fáciles para el verano: sartén de pollo griego

El pollo durante mucho tiempo fue un alimento de lujo y que solo se comía en festividades. Por eso se lo relaciona con recuerdos bonitos y con la familia. Las abuelas todo lo arreglaban con un buen caldo de pollo. ¡Y cuánta razón tenían! Sí, es verdad que dentro de sus propiedades encontramos muchos beneficios.

En varias culturas del norte de Europa, en la antigüedad, representaban a las Pléyades como una gallina con sus siete pollitos.

La domesticación del pollo se remite a el Neolítico con el cambio de las sociedades cazadoras recolectoras a agricultores-ganaderos. Se han encontrado restos con una antigüedad de 6.000 años a.C. de las primeras domesticaciones de pollos en sudeste asiático, desde donde se introdujeron más tarde a Japón y a la India, pero no fue hasta la edad de Hierro que llegaron a Europa, se supone que a través de Rusia. Aunque los últimos estudios han mostrado que se han identificado restos de estos en el norte de Europa con una antigüedad de 6.500 a. C.

La pechuga de pollo tiene menos grasa. GTRES

En 100 gramos de pollo asado el 53,5% es agua, el 21% son lípidos o grasas - aunque en la pechuga es menos del 5% - de los cuales solo son saturadas el 5,8% y más de 20% son proteínas.

La calidad y variabilidad en aportes nutricionales del pollo depende de cuál es el tipo de crianza y alimentación. Los pollos criados en libertad dentro de un ecosistema sostenible y con una alimentación natural a su especie tendrán un aporte muy beneficioso para nuestra salud, mientras que el caso contrario son más perjudiciales. Y además, comprando los primeros estarás contribuyendo al bienestar animal.

La carne de pollo es una fuente excelente de Isoleucina, este aminoácido reduce la degradación muscular e incremento la síntesis de las proteínas que los construyen. Entre muchas de sus funciones mejora la entrada de nutrientes al interior celular -una acción similar a la insulina-, tiene una capacidad cetógenica ya que puede sustituir la glucosa durante periodos de ayuno. También ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre, es regeneradora en lesiones hepáticas y en traumatismos y heridas. Es importante en trastornos cognitivos, nerviosos ya que produce opiáceos endógenos.

Entre los aminoácidos que nos aporta destaca la cantidad de Ácido Glutámico, otro aminoácido muy importante para nuestra salud, desempeña un papel importante en el sistema inmune, sistema nervioso y acompañas con alimentos ricos en vitamina B6 puede ser procuro de neurotransmisores como el GABA con acción calmante y tranquilizante. Entre otras de sus funciones interviene en el aporte energético del cerebro y especialmente en la producción de glutatión -antioxidante muy importante endógeno.

Aunque los beneficios del consumo de carne de pollo orgánica son mucho más amplios es importante destacar por último el alto contenido en fenilalanina. Este aminoácido esencial puede ayudar a la producción de tirosina que a su vez es precursor -activa el metabolismo hormonal de de la hormona secretada por la tiroides catecolaminas como noradrenalina y adrenalina o neurotransmisores como la dopamina. Junto a con el triptófano mejora el control de la saciedad.

Sartén de pollo y verduras GTRES

Ingredientes para la receta

Cuatro pechugas de pollo deshuesadas, puedes cocinarlas con hueso y piel pero es posible que tarden más en el horneado. Puedes reemplazarlas por cuartos traseros de pollo o el pollo entero en trozos.

Dos pimientos rojos, amarillo y/o verdes en rodajas.

Una cebolla morada, cortada en ocho gajos (opcional) puedes reemplazarlo por puerros o espárragos.

Cuatro dientes de ajo enteros.

Dos limones enteros cortados por la mitad.

Un kilo de patatas cortadas en gajos pequeños. Prueba de poner patatas de colores le Sara más color introducirlas en la bandeja junto con las verduras antes de asar.

Un cuarto de taza de aceitunas kalamata introducirlas en la bandeja junto con las verduras antes de asar.

Una taza de tomates cherry introducirlas en la bandeja junto con las verduras antes de asar.

Arilos de granada.

Pistachos triturados.

Tzatziki para lloviznar.

Hojas de perejil o menta fresca.

Un calabacín cortado en cubitos.

Queso feta desmenuzado.

Condimentos para la marinada:

Tres cucharadas de aceite de oliva (AOVE) preferentemente ecológico.

Dos cucharadas de zumo de limón.

Dos dientes de ajo picados.

1/2 cucharadita de sal.

1/4 cucharadita de pimienta.

Dos cucharaditas de pimentón.

Dos cucharaditas de orégano seco o una cucharada de fresco.

Todas estas especias puedes agregarlas a la marinada, lo divertido es que cuando repitas el plata puedas darle diferentes toques de sabor. Esta marinada puedes tenerla preparada en la nevera para asar pollo, pescados o carne. Procura preparar demás para ahorrar tiempo y al almacenarla toma mejores sabores.

Elaboración

Precalienta el horno a 170 grados.

Mezcla todos los ingredientes de la marinada en un bol pequeño. Reserva.

Coloca las verduras en rodajas en una bandeja para hornear grande.

Coloca el pollo dentro y alrededor de las verduras.

Vierte la marinada sobre las verduras y frota sobre el pollo.

Dispón la mezcla de manera uniforme y acomode los limones en rodajas alrededor de una bandeja para hornear.

Hornéalo durante 40-45 minutos o hasta que las verduras estén ligeramente doradas y el pollo alcance los 140 grados (esto se puede medir con un termómetro de alimentos, no es imprescindible).

Exprime los limones horneados sobre el plato cocido. Espolvoree con queso feta desmenuzado y aceitunas kalamata y demás opciones que hayas elegido.

Si algún ingrediente no esencial no lo tiene o no considera oportuno incluirlo, puede eliminarlo o cambiarlo por otro. Es una receta muy flexible.

Guiso de pollo GTRES

Referencias

