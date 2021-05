El Día del Perro sin raza se celebra en todo el mundo desde que, en 2013, '20minutos' lo concibiera e impulsara con el objetivo de promover la tenencia responsable de animales compañía y poner en valor a los mestizos, la 'raza' más habitual en nuestros hogares y en las protectoras de animales, sin hacer por ello de menos a los perros con pedigrí.

El Día del Perro sin Raza pretende además que se tenga en cuenta la necesidad de considerar la adopción como la primera opción para sumar un animal a la familia. Una adopción responsable y meditada, como también debe serlo la compra.

Como parte de esta iniciativa, todos los años se emplea el hashtag #DíadelPerroSinRaza para hacer protagonistas a estos animales, subiendo fotos con ellos o de ellos, hablando de sus virtudes, contando anécdotas suyas y cómo su compañía y protección resulta fundamental.

Nuestros perros son un gran apoyo. Lo han sido siempre y especialmente durante estos días extraños, marcados por la Covid-19. Más allá del hecho de permitirnos salir a la calle y sentir el cielo y no el techo sobre nuestras cabezas durante el confinamiento, su presencia amigable y constante, su apoyo incondicional, la manera en la que nos hacen sentirnos necesarios y queridos, es un sostén que contribuye a nuestra salud mental.

La Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) publicó a finales de abril de 2020 un estudio que sostenía que el 74% de los españoles que conviven con un perro o un gato habían pasado mejor el confinamiento gracias a ello. Un estudio que se suma a muchos otros que corroboran lo mucho que nos podemos beneficiar de su compañía.

Sigue leyendo...

"Este confinamiento -como la vida en general- es más llevadero en compañía canina: ellos te levantan el ánimo y hasta te enseñan a ser mejor persona"

Habiendo niños encerrados, un perro es un compañero de juegos inestimable. María José Rodríguez, madre de Diego y Miguel, dueña de Bilbo, científica en el CSIC, integrante de la iniciativa Apadrina la ciencia y autora de cuentos como Galgui: "Dentro de la angustia y la tristeza, su compañía ha sido causa constante de alegría y momentos dulces". M.J.R. "Para mí el confinamiento no hubiese sido ni por asomo igual sin ellos pero es que la vida tampoco", afirma con rotundidad Maky Benito, experta educadora canina y directora de Dog Care. M.B. "Estos meses han sido mucho más llevaderos gracias a su compañía, a la necesidad de sacarla para hacer sus cosas por mucho que hayamos cambiado las rutinas y el tiempo de paseo. El tener que mantener unos horarios para darle de comer y sacarla me ha servido para no perder la noción del tiempo, pero especialmente ha sido su presencia, tranquila y silenciosa, la que me ha permitido sobrellevar mejor esta situación", explica Juan Luis de Castellvi, fundador de la web Etología Canina. J.L.D.C. Lorena, periodista, no duda en afirmar que "lo más positivo que ha tenido la cuarentena es que ha hecho que podamos disfrutar más de la familia. De toda ella", porque los animales de compañía son parte importante del núcleo familiar. L.G. "Son tantas las cosas que te aporta tener un perro que no sé aún porqué no lo ve todo el mundo y pone uno en su vida", cuenta Lola Moreno desde Asturias. L.M.

Los tipos de perros que más difícil tienen encontrar una adopción

"Uno de los mayores problemas que nos encontramos es que la gente cuando adopta quiere el perro perfecto, que no dé problemas. No se dan cuenta de que se llevan un ser vivo a casa, con su carácter y pasado, y tienen que convivir con eso. No quiero el perro perfecto, quiero a mi perro".

A la protectora no hay que ir con la idea de adoptar un can en concreto, si no con el objetivo de darle un hogar a un animal que lo necesita. No todos los perros encajan con las mismas personas y, para cerciorarse de que unen al animal y al dueño correctos, primero hay que rellenar un cuestionario donde se le pide al adoptante que cuente un poco sobre sí mismo y su estilo de vida.

Sigue leyendo...

Dentro de una protectora de animales Protectoras, voluntarios y trabajadores cobijan y cuidan de los animales sin hogar en toda España. en 20minutos, por el Día del Perro sin Raza, hemos visitado una protectora madrileña, Animales con un nuevo Rumbo (ACUNR), para mostrar la realidad, a veces descorazonadora, a la que se enfrentan. Chapa es una podenco a la que los cazadores le cortaron la trufa (nariz) para mejorar su olfato. Es una perrita dulce y tranquila que busca un hogar, pero su aspecto echa para atrás a muchos potenciales adoptantes, que priman el aspecto físico. EDUARDO G. CUASIMODO Dos tímidos galgos quieren saludar a los visitantes que se acercan, pero no se atreven. Con paciencia cogerán confianza y serán unos compañeros estupendos. No todos los galgos son así de temerosos, en absoluto, pero los hay que sí por las malas experiencias pasadas. En ACUNR tienen a los más tímidos juntos. EDUARDO G. CUASIMODO Estos galgos no son nada tímidos. Acuden felices cuando nos ven con las correas en la mano, buscando mimos y salir un ratito a recibir nuevos estímulos. Eva, explicando el proceder de la protectora, junto a un grupo de jóvenes voluntarios pasan los fines de semana en ACUNR cuidando de los animales, los pasean, juegan con ellos y les dan los mimos que el tiempo que tienen les permiten. El voluntariado es esencial para sostener la labor de las protectoras. EDUARDO G. CUASIMODO Ronda arrastra una vida cuya historia es imposible conocer, pero es amigable, busca activamente las caricias, y con breves paseos y un rincón cómodo y caliente en un hogar sería feliz. Pese a las muchas ventajas de adoptar una animal así, los perros como ella, que son de gran tamaño y de edad avanzada, apenas son demandados para su adopción. EDUARDO G. CUASIMODO Sambo está considerado como un PPP, un Perro Potencialmente Peligroso. Y es ya mayor, busca las caricias y quiere jugar con el entusiasmo de un cachorro. Se mueve tanto, tan contento de verse suelto y con amigos, que es difícil hacerle fotos. Son de los perros que más difícil lo tienen para ser adoptados. Están las trabas que supone tener que obtener una licencia para poder tenerlos y obligaciones como llevar correas cortas, bozales y no poder soltarlos. También el que los adoptantes les tienen miedo, y como dice Eva de ACUNR, "con miedo no se puede adoptar". La portavoz del refugio explica que suelen ser perros muy buenos con las personas, pero más complicados de gestionar en las perreras y protectoras al ser complicado juntarlos con otros perros. Muchos de los que hay en este refugio están en cheniles individuales y eso no les ayuda. EDUARDO G. CUASIMODO Que sea más sencillo encontrar adopciones para los cachorros no significa que todos tengan esa suerte. Los hay que se hacen mayores sin conocer jamás lo que es tener una familia. La camada de cruces de caza que hay en ACUNR apareció vagando por el campo. Los bebés son unos sinvergüenzas que roban las chuches caninas que los periodistas llevamos y nos saltan encima, pero su madre no sale de su refugio, tiembla asustada dando a entender la vida de golpes y falta de atenciones que ha tenido. ACUNR EN ACUNR están trabajando para poder mudarse en breve a otras instalaciones, mejores y de su propiedad. Las actuales eran un antiguo criadero. Las personas entregadas a la defensa de los animales desde las protectoras españolas asumen una responsabilidad que, en realidad, correspondería a las administraciones públicas. EDUARDO G. CUASIMODO

¿Qué es un perro sin raza?

Un animal único, uno que no pertenece a las casi 350 razas caninas existentes. Dentro de los mil leches la única división posible es por tamaños: la de pequeño, mediano y grande. Pero si nos fijamos bien veremos que la gran mayoría son de tamaño mediano. Y existe una explicación: en estos perros en los que la selección natural se repite durante varias generaciones tiene lugar un curioso fenómeno, si dejásemos a todos los perros del mundo criar libremente tenderían a homogeneizarse y convertirse en perros de tamaño mediano (unos 20 kilos) con una altura de entre 38 y 57 centímetros, pelo corto y de color negro, marrón o (sobre todo) de ese amarillo tostado tan propio de los dingos y de muchos mestizos y razas caninas. Curiosa paradoja que se explica fácilmente: son los animales mejor preparados para medrar.

Es decir, se convierten en poco tiempo en el perro tipo que suelen pintar los niños, en el que pintó Franz Marc. Las características más exageradas que los humanos hemos seleccionado artificialmente como los morros chatos, los cuerpos excesivamente alargados, los tamaños excesivos o diminutos o las patas cortas son las primeras en desaparecer.

'Perro tumbado en la nieve' (1910-11), de Franz Marc

¿Qué es lo que se suele decir de los perros sin raza? Pues lo primero que viene a cabeza es que son especialmente sanos, que son más duros. No es una leyenda urbana, es cierto. Se trata de un fenómeno bien estudiado conocido como vigor híbrido o heterosis. También tienen fama de ser más listos, de que si se adoptan de cachorros su carácter será una incógnita. ¿Qué hay de cierto en todo ello?. Sigue leyendo...

Manifiesto del Día del Perro sin Raza





1. Soy un perro sin raza. Cuando la gente pregunta a mi amo por la calle de qué raza soy, le gusta responder con orgullo que soy un mestizo, un mil-leches o un mil-sangres, sencillamente, un perro… su perro.

2. Soy un perro sin raza. Así que soy un perro exclusivo. Todo perro sin raza es siempre original, único. No hay dos iguales.

3. Soy un perro sin raza. Un perro con dos orejas, dos ojos, una nariz, un rabo, cuatro patas y muchos dientes. Un perro como todos.

4. Soy un perro sin raza. A mi familia de humanos les da igual si soy el perro más guapo del mundo o el más feo.

5. Soy un perro sin raza, así que tengo muchas más posibilidades pisar el veterinario solo para ponerme las vacunas. No es ninguna leyenda urbana que los perros mestizos somos más sanos.

6. Soy un perro sin raza y mi carácter es fruto de la selección genética natural, el sistema más sabio. Es el que usáis los humanos.

7. Soy un perro sin raza. Como muchos otros perros que han sido adoptados en una protectora, que fueron encontrados o regalados.

8. Soy un perro sin raza, pero no soy un perro que salga gratis. Todos los perros costamos dinero en comida, vacunas, residencias caninas, peluquerías… eso sin contar que nos podemos poner enfermos y necesitar un caro tratamiento.

9. Soy un perro sin raza, y estoy orgulloso de ello. Ponerme en valor no hace de menos a mis colegas que sí tienen pedigrí.

10. Soy un perro sin raza. Es decir, soy un perro tan bueno como cualquier otro.