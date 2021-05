Alimentación, ejercicio, vacunas, suplementos... Cómo cuidar el sistema inmunitario de nuestras mascotas

Durante el último año, la aumentado mucha la preocupación por mantener fuerte el sistema inmune, algo indispensable, no solo para mantener alejadas determinadas enfermedades, sino también para que nuestro organismo responda con eficacia a las infecciones y estas enfermedades sean menos graves.

Esta preocupación por mantener el sistema inmune en perfecto estado se ha trasladado también a nuestras mascotas. De hecho, en un estudio realizado por Advance, el 98% de los propietarios de animales de compañía piensa que cuidar de las defensas de su perro o gato es importante para su salud. Aun así, el 40% de ellos reconoce que no hace nada específico para ello. Sin embargo, para mantener en óptimas condiciones el sistema inmunitario, basta con llevar a cabo algunos consejos.

La clave está en la alimentación

Alimentarse correctamente, de una manera sana, equilibrada y adaptada a las distintas circunstancias vitales es lo más importante para mantener un sistema inmune fuerte y preparado para afrontar las amenazas externas. Por un lado, para obtener los nutrientes adecuado y no tener déficits que debiliten las defensas y, por otro, porque en el sistema digestivo se aloja la microbiota y el 70% de las defensas, “la microbiota es clave en las defensas del animal: tener una microbiota sana protege frente a gérmenes y ayuda a mantener un correcto sistema inmunitario”, explica el Dr. Santiago Vega, Catedrático de Sanidad Animal en la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Para conseguir que la dieta de nuestras mascotas cubra sus necesidades y no tenga deficiencias que alteren su sistema inmune lo más aconsejable es seguir las recomendaciones del veterinario y de las marcas de comida para mascotas en cuanto a cantidad, frecuencia, etc. Por lo general, las marcas realizan sus fórmulas en función de las necesidades nutricionales de los animales y en muchos casos se adaptan a las distintas etapas de la vida de nuestras mascotas (si es cachorro, adulto, senior, si está gestando o criando...), a su tamaño, actividad e incluso si tienen alguna enfermedad que requiera un tipo específico de alimentación. Dando en cada circunstancia vital del animal la fórmula adecuada y en las cantidades adecuadas, nos aseguramos que no tenga déficits. Esto es especialmente importante cuando son cachorros o ancianos, pues sus defensas son más vulnerables.

Además, también existen fórmulas específicas para fortalecer al sistema inmune en momento de necesidad que contienen nutrientes o sustancias específicas para este fin, como inmunoglobulinas, polifenoles, nucleótidos o vitaminas como A, E, C o D.

La importancia de la vacunación y del ejercicio físico

Después de la alimentación, las visitas regulares al veterinario y, sobre todo, la vacunación, es lo más importante para cuidar el sistema inmune de nuestras mascotas. Seguir el calendario de vacunación a rajatabla -revacunaciones incluidas- reforzará su sistema inmune y lo preparará para enfrentarse a muchas de las enfermedades.

Otra forma de mantener fuerte el sistema inmune es evitar el estrés, pues, al igual que ocurre con las personas, tiene un efecto supresor de las defensas del animal e incluso puede causarle ciertas enfermedades y problemas. Las mejores formas de prevenir el estrés son el ejercicio físico y la estimulación emocional, es decir, salir a pasear con el a diario, dejarlo correr, jugar con él, darle juguetes… todo ello adaptado a las necesidades de cada mascota, pues no son las mismas en caso de los gatos o de los perros pequeños en relación a los de gran tamaño. También hay que vigilar su estado de ánimo y estrés en caso de mudanzas, separaciones, cambios repentinos, etc.

Además, para evitar que su sistema inmune se deprima, podemos:

•No fumar cerca de nuestra mascota.

•No exponerlo a espacios tratados recientemente con productos químicos.

•Garantizarle un buen descanso con un lugar cómodo, limpio, bien ventilado…

•No sacarlo de casa mucho tiempo si las temperaturas son extremas.

•Secarlo bien después de cada baño o si se moja de manera inesperada.

¿Son necesarios los suplementos?

No, al menos que el veterinario lo prescriba. De hecho, suplementar a nuestra mascota si no lo necesita puede llegar a ser tóxico y, por tanto, ser perjudicial para su salud. Solo en caso de que sus defensas estén disminuidas deberemos suplementarlo y siempre siguiendo las indicaciones del veterinario. En caso de que sus defensas estén bajas, notaremos que nuestra mascota está más decaída y tendrá infecciones frecuentes, como otitis, hongos, dermatitis, conjuntivitis, parásitos…

También necesitará una ayuda extra en caso de padecer alguna enfermedad autoinmune, como lupus, alergias, diabetes. En estos casos, puede que el animal requiera de una medicación que le baje las defensas, pero deberá ser siempre el veterinario el que determine si necesita alguna otra medicación suplementaria.