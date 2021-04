Preguntas y respuestas sobre la alimentación sin cereales ('grain free') para mascotas, ¿es más sana?

Aquellos que tienen mascotas seguro que han oído hablar de la alimentación ‘grain free’, una nueva tendencia que elimina los cereales de la comida para animales de compañía como perro y gatos con la promesa de que esta es más adecuada, natural y sana para ellos.

Sonia Sáez, veterinaria y Brand Manager de Purina Corporativo, nos aclara algunas de las dudas que rodean este tipo dieta.

¿En qué consiste exactamente una alimentación ‘grain free’ para mascotas?

Como su propio nombre indica, en su traducción en inglés, una alimentación ‘grain free’, es una alimentación libre de ‘granos’, es decir, de cereales, “en este tipo de alimentación, se eliminan los cereales, como el arroz, avena, el trigo, el maíz o la cebada y se sustituyen por otro tipo de ingredientes que permitan a las mascotas mantener una dieta equilibrada y completa en cuanto a su valor nutricional”.

No se trata, por tanto, de una alimentación exclusivamente carnívora, sino que la fuente de hidratos de carbono proviene de otro tipo de vegetales, “actualmente existen dietas y productos alimenticios para gatos y perros muy completos nutricionalmente hablando y que, aunque son grain free, contienen hidratos de carbono. En este tipo de dietas y de piensos los cereales suelen reemplazarse por una fuente alternativa de carbohidratos”. Estos hidratos de carbono alternativos son, sobre todo, “elementos como la harina de yuca o el almidón de guisante, entre otros. Lo importante es que, aunque el pienso sea ‘grain free’, contenga los carbohidratos necesarios para garantizar que la dieta es completa y equilibrada, lo que es básico para poder proporcionar al animal todos los nutrientes que necesita para mantenerse saludable”.

¿Son perjudiciales los cereales para perros y gatos?

No, de hecho, aunque tanto como perros como gatos sean preferentemente carnívoros, en su dieta debe haber, al menos, un 30% de hidratos de carbono, que pueden, perfectamente provenir de los cereales, “en términos generales no se puede decir que sean malos, al contrario, tanto los gatos como los perros se pueden beneficiar de una alimentación con cereales. Los perros son omnívoros, esto significa que pueden cubrir todas sus necesidades nutricionales tanto a través de la carne como de las plantas. En cambio, los gatos son seres carnívoros obligados, lo que implica que es necesario incluir la carne en su dieta, pero no exclusivamente. Los cereales como el maíz, el trigo y la cebada son unas fuentes excelentes de nutrientes esenciales y beneficiosos. Son una de las mejores formas de proporcionar antioxidantes, carbohidratos ricos en energía y fibra para ayudar a mantener una buena salud digestiva”, asegura Sonia Sáez.

Solo en casos puntuales, “si el perro o el gato no toleran bien el pienso con cereales y puede afectar negativamente a su salud”. En estas situaciones, el veterinario debe diagnosticarlo y recomendarle la dieta más adecuada.

¿Es mejor una dieta ‘grain free’ que una con cereales?

En términos absolutos, no, pero lo ideal es adaptarse a cada mascota según sus preferencias y en caso de que tengan alguna intolerancia o alergia, “cuando nos referimos a alimentación para mascotas, hay que tener en cuenta edad, tamaño, nivel de actividad física y peculiaridades individuales, por lo que la comida óptima para uno, no necesariamente lo es para otro”.

¿En qué casos sí se recomienda una alimentación grain free?

La alimentación ‘frain free’ es buena -no mejor- para cualquier tipo de mascota, pero está específicamente recomendada sólo en caso de alergias o intolerancia a algún cereal de los que tradicionalmente componen los piensos comerciales. Estas alteraciones se suelen traducir el “problemas digestivos o de la piel, como enrojecimiento, pelajes sin brillo, picores, vómitos o diarreas, entre otros síntomas. Asimismo, es muy importante estar atentos a posibles síntomas en los animales y acudir al veterinario para establecer un diagnóstico correcto y el protocolo de recuperación”, alerta Sonia Sáez. Es decir, que no limitemos la dieta de nuestra mascota sin haberlo confirmado antes con un veterinario.

¿Qué buscar en un alimento para perros con o sin cereales?

Según afirma la veterinaria Sonia Sáez, en realidad, que una dieta sea con o sin cereales es lo de menos, esta es, simplemente, una opción más de entre la variada oferta que encontramos en alimentación para animales. Por tanto, más que buscar etiquetas llamativas, tenemos que fijarnos en que el producto que elijamos “aporte todos los nutrientes que se necesitan para que esté saludable, sea equilibrada y de alta calidad”. A partir de ahí, podemos ir probando la que más le gusta y le siente mejor, y si esa es la ‘grain free’, perfecto, pues lo importante es que la decisión se tome “en base a las necesidades del animal y sin comprometer la calidad ni composición del alimento, dado que ahí es donde se notará la diferencia”.

¿Y cómo sabemos que la dieta de nuestro animal es equilibrada? Sonia Sáez nos da algunas pautas:

•Que le aporte los nutrientes -proteínas, grasas, fibras y minerales- y vitaminas en unas proporciones óptimas y necesarias para que el animal se mantenga fuerte y sano

•Que combinen distintos ingredientes en su justa proporción, de acuerdo con las diferentes etapas de la vida de la mascota y su fisiología, comida tras comida, día tras día, ya que, si no es así, podría afectar a su salud.

•Que prevalezca la calidad, independientemente de los cereales.

•Antes de realizar cualquier cambio, recomendamos consultar a un especialista para que nos ayude a realizar las transiciones de alimento correctamente