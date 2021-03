La odisea de buscar vivienda en alquiler teniendo perros o gatos: consejos para arrendatarios y arrendadores

Se calcula que en España hay alrededor de trece millones de mascotas censadas (el 94% de ellas son perros frente al 6% de gatos) sin embargo, según un reciente estudio elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa, en la actualidad solo el 5% de los pisos de alquiler las acepta. Lo que se traduce en que solo algo más de medio millón de perros podría vivir en ellos.

Pero, ¿qué dice la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sobre la presencia de mascotas en los pisos de alquiler? Por un lado, esta ley no prohíbe explícitamente la tenencia de mascotas en el hogar, deja libertad a los propietarios para decidir si las aceptan o no. Por lo tanto, si el propietario quiere tiene derecho a prohibir mascotas, siempre que figure en el contrato, mientras que el inquilino tiene derecho a tener animales en el piso, si no existe una cláusula específica que diga lo contrario. Sea como sea, las partes deberán pactar todos los detalles y reflejarlos en el contrato de arrendamiento.

También se indica que esta convivencia deberá ser siempre respetuosa con el resto de vecinos, y mantener ciertos niveles de salubridad. Si esto no se consigue, aunque haya un pacto entre ambas partes que permita al inquilino tener mascotas en el piso, el propietario tendrá el poder de rescindir el contrato, siempre que pueda probar lo que está denunciando.

En lo que respecta a la comunidad de vecinos, La Ley de Propiedad Horizontal establece que en ningún caso ni la comunidad de propietarios ni el resto de vecinos pueden prohibir la presencia de animales en los pisos alquilados del edificio.

Por otro lado, los datos de abandono de mascotas no hacen más que acrecentarse. Según datos de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal (FAPAM) se calcula que se abandonan más de 300.000 perros y gatos al año. Por su parte, el informe anual El nunca lo haría 2020, llevado a cabo por la Fundación Affinity, estima que en el año 2019 alrededor de 306.000 animales fueron acogidos por las distintas protectoras del territorio español. Este mismo informe destaca que hasta un 6% de estos abandonos se producen por cambio de domicilio o traslado. Algo que, según apunta Fotocasa, puede estar en parte relacionado con la poca cantidad de pisos de alquiler disponibles para las personas o familias que tienen animales doméstico.

Según especifica el portal inmobiliario, de este 5% de viviendas de alquiler que admiten mascotas solo el 38,5% están amuebladas: “lo que confirma que los propietarios que cuentan con pisos amueblados son más reacios a alquilar su propiedad, por miedo a los posibles desperfectos en el mobiliario”. Asimismo, según datos del portal, casi un 60% de las viviendas que permiten animales cuentan con una terraza o un jardín. Aun así, las reticencias a alquilar propiedades a los cuidadores de mascotas parecen infundados, ya que Fotocasa señala que las reclamaciones de propietarios que alquilan sus pisos a personas o familias con animales son casi inexistentes: inferiores al 0,01% de los datos, según datos del informe de vivienda de la Comunidad de Madrid.

El portal inmobiliario ha elaborado una serie de propuestas dirigidas tanto a las personas con mascotas que quieren alquilar piso como a los propietarios. En el primer caso, sus recomendaciones son:

1. Contar con un seguro de hogar que incluya los desperfectos que puedan ocasionar las mascotas.

2. Mostrar al propietario que la mascota está registrada con microchip, al día de las vacunas y que sus condiciones de higiene son las óptimas. Incluso sugieren crear una especie de ‘currículum canino’, en el que consten los datos de nuestra mascota, fotografías y hasta la referencia del veterinario respecto a su comportamiento.

3. A la hora de firmar el contrato exponer al propietario la intención de hacerse cargo de la reparación de todos los daños, en caso de que estos se llegasen a producir. También sería recomendable comprometerse a contratar una empresa de limpieza para dejar la vivienda en perfectas condiciones cuando decidamos dejarla.

4. Tener referencias positivas de otros propietarios puede ayudar a que el actual confíe más en el inquilino y que sea más fácil que le permita a su mascota en la casa.

5. Es posible que algunos de los propietarios permitan mascotas pero que no lo digan explícitamente u otros, incluso, que estén abiertos a negociarlos. Es cuestión de hablarlo y negociarlo con ellos.

Por su parte, las sugerencias para los propietarios serían las siguientes:

1. Permitir mascotas puede resultar de gran ayuda a la hora de alquilar el piso, si se tiene en cuenta el pequeño porcentaje de propietarios que permiten animales en sus casas. “No sólo lo alquilaremos antes, sino que además es posible que los inquilinos se queden más tiempo”, indican desde el portal.

2. Tener en cuenta que el propietario pone las reglas y si el inquilino no cumple con lo pactado en el contrato de arrendamiento éste se puede rescindir en cualquier momento.

3. Estar abiertos a negociar. Puede que a priori parezca una mala idea alquilar la vivienda a alguien con mascota pero hay que ser receptivos a escuchar al futuro inquilino.