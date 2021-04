Órdenes cortas, refuerzo positivo... once consejos para iniciar el adiestramiento de tu perro

¿Cuándo y cómo debemos dar los primeros pasos en el adiestramiento de un perro? Si el nuevo miembro de la familia es un cachorro, generalmente tendrá alrededor de dos meses cuando llegue a casa. En ese momento, el perro ya ha desarrollado el 80% de su cerebro adulto por lo que está en condiciones mas que óptimas para iniciar su aprendizaje. Hay que tener en cuenta además que, como ocurre con los niños, los cachorros aprenden muy rápido y siempre será mas sencillo educarlos en ese momento que cuando tengan unos meses más y hayan adquirido sus propias costumbres.

Sea como sea, para que este adiestramiento dé los mejores resultados, los expertos en educación animal recomiendan tener en cuenta una serie de pautas. Estas son los más importantes:

Ojo, sus periodos de atención son cortos

Los cachorros, como los niños, cuentan periodos de atención muy cortos. Enseguida pierden la concentración o se distraen. Por lo tanto, hay que amoldarse a sus tiempos.

Todo el mundo de acuerdo

Si el núcleo familiar lo forman varias personas todas deben estar informadas y de acuerdo sobre qué órdenes se le van a enseñar al perro, qué palabras se van a utilizar para ello y lo que se le va a permitir y prohibir. Si todo el mundo lo tiene claro no volveremos loco al cachorro.

Ante todo, coherencia

Utilicemos siempre el mismo término para una orden y muy importante también, si un día permitimos algo al perro no se lo prohibamos dos días después, ya que esto solo va a conseguir confundirle.

Órdenes cortas y claras

Cuantas menos palabras (sobre todo al principio) utilicemos y más cortas sean éstas más las retendrá el perro. Algunas de las más frecuentes y socorridas son: ‘ven’, ‘siéntate’ o ‘sit’, ‘échate’, ‘quieto’, ‘no’ o ‘buen perro’. Suficientes para iniciar el adiestramiento.

Grandes dosis de paciencia

Como ya hemos comentado, los cachorros tienen periodos de atención muy cortos. Esto hay que grabárselo con fuego para no desesperar. Vayamos poco a poco, enseñemos las reglas una por una para que las vaya asimilando y si las primeras veces no nos hace caso no nos preocupemos, es completamente normal.

La constancia nuestro mejor aliado

Es importante establecer una serie de rutinas con nuestro cachorro: horarios metódicos para las comidas, los paseos, el juego y el adiestramiento. Y, al mismo tiempo, ser constantes con los tiempos para el adiestramiento. Si repetimos día a día los ejercicios será más sencillo para el perro asimilar las órdenes y aprenderlas.

Siempre refuerzo positivo

Cada vez que el cachorro haga algo bien hay que reforzarle enseguida de una manera positiva: un ‘bien hecho’, una caricia, un halago o, incluso, un premio en forma de golosina. De esta manera el perro asociará el ejercicio bien hecho con esa recompensa. Y un animal educado desde la amabilidad y el cariño, que recibe felicitaciones y premios por la buena conducta, aprenderá mucho más rápido.

Ambiente tranquilo

Cuando practiquemos los ejercicios y órdenes con el perro busquemos siempre un ambiente tranquilo. Procuremos, además, estar también en un momento relajado del día, donde no haya prisas ni tengamos la cabeza en otros asuntos.

Evitar siempre...

El enfado, el castigo o los gritos. Esto servirá únicamente para infundir miedo y confusión en el cachorro que no entenderá el motivo del enfado. Sí al refuerzo positivo y siempre no al negativo. Y recordemos, mucha calma y paciencia.

Nunca saturarle

No iniciar el aprendizaje de una nueva orden hasta que la anterior esté totalmente asimilada. Mejor ir de una en una que intentar que aprenda varias de golpe. Además, una vez establecidas las normas de educación canina, no cambiarlas e intentar también que toda la familia utilice las mismas palabras, si uno utiliza ‘sienta’ y otro ‘sit’ el perro no lo aprenderá.

No olvidar la socialización

Presentar al perro desde cachorro a otras personas y mascotas es esencial para su aprendizaje y relación con los demás.